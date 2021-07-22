Хачапурі
Хачапурі – взагалі окрема сторінка грузинської кухні. Рецептів цієї страви є чимало, в кожному регіоні – свій.
До теми Ольга Мартиновська розповіла про особливості грузинської кухні
На південному заході Сакартвело, у високогірній Сванетії, хачапурі готуюсь з використанням сірого пшона. З ним змішують сулугуні. Тісто готують звичним для нас способом. Далі йому надають круглої сплюснутої форми, туди ж кладуть сир.
Хачарпурі – грузинська страва / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Кубдарі
А чи чули ви про кубдарі? Це страва з м'ясом, яка є традиційною саме для Сванетії.
М'ясо для цієї страви – телятина. Її потрібно нарізати ножем, але в жодному разі не перемелювати в м'ясорубці чи комбайні. Заправити його необхідно традиційними сванськими прянощами.
Страва кубдарі / Фото "Кінзи"
Саме місцева сіль є тією родзинкою, яка надає страві справжнього свансько-грузинського характеру. На схилах кавказьких гір є безліч ароматних трав:
- кінза;
- кріп;
- шафран;
- кмин.
Однак мудрі свани вирішили додавати ці трави до солі, що дозволило їм ще довше зберігати свій аромат.
Сванська сіль – це практично вже легенда. Ми її додаємо всюди,
– зазначила мешканка Сванетії Ольга Хергиани.
Рецепт сванської солі
Ольга – українка. У Сванетії вона вийшла заміж, а рецепт сванської солі їй передала свекруха. На один кілограм солі жінка додає по 2 – 4 ложки спецій, ретельно все перетирає і все, сіль готова до вживання.
Сванська сіль / Фото Prom
Без неї ви не відчуєте справжнього аромату сванських традиційних страв, зокрема і кубдарі.
Більшість страв і напоїв, які є в Сакартвело, дійшли до наших днів ще з давньогрузинських часів. Рецепти страв датують другим тисячоліттям до нашої єри і з тих часів вони практично не змінювались.