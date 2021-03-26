Ольга Мартыновская рассказала об особенностях грузинской кухни
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась впечатлениями от грузинской кухни и ее особенностями.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская посетила Грузию и решила поделиться с читателями своими впечатлениями от поездки, в том числе от национальной кухни страны.
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Большинство считает, что грузинская кухня – это только хинкали и шашлыки, однако кулинар отметила ее, как богатую и другими ингредиентами и блюдами.
Главной особенностью национальной кухни является контраст пряных и острых специй,
– прокомментировала девушка.
В Грузии широко используют разнообразные специи, грецкие орехи, кинзу, базилик, эстрагон и чабер. К примеру, грецкие орехи добавляют в приправы, соусы, мясные супы, кондитерские изделия.
Не доверяйте стереотипам, готовьте грузинские закуски и душистые блюда,
– отметила Ольга Мартыновская.
Кстати, шеф-повар и судья "Мастер Шеф" анонсировала, что вскоре подготовит для читателей новые вкусные рецепты грузинской кухни.
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