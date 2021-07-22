Секреты грузинской кухни: почему важно добавлять к блюдам сванскую соль

Сакартвело – гостеприимная страна с особыми вкусами, которая в своих рецептах и философии приготовления блюд опирается на контраст пряного и острого: хинкали, чурчхела, сациви, бадриджани. Многие из грузинских блюд, такие как цыпленок табака, суп харчо и, конечно, хачапури, стали широко известными по всему миру.

Хачапури

Хачапури – вообще отдельная страница грузинской кухни. Рецептов этого блюда есть немало, в каждом регионе – свой.

К теме Ольга Мартыновская рассказала об особенностях грузинской кухни

На юго-западе Сакартвело, в высокогорной Сванетии, хачапури готовят с использованием серого пшена. С ним смешивают сулугуни. Тесто готовят привычным для нас способом. Далее ему придают круглую сплюснутую форму, туда же кладут сыр.



Хачарпури – грузинское блюдо / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Кубдари

А слышали ли вы о кубдари ? Это блюдо с мясом, которое является традиционным именно для Сванетии.

Сванетия – исторический горный регион на северо-западе Грузии, населенный сванами.

Мясо для этого блюда – телятина. Ее нужно нарезать ножом, но ни в коем случае не перемалывать в мясорубке или комбайне. Заправить его необходимо традиционными сванскими пряностями.



Блюдо кубдари / Фото "Кинзы"

Именно местная соль является той изюминкой, которая придает блюду настоящего сванско-грузинского характера. На склонах Кавказских гор есть множество ароматных трав:

кинза;

укроп;

шафран;

тмин.

Однако мудрые сваны решили добавлять эти травы к соли, что позволило им еще дольше сохранять свой аромат.

Сванская соль – это практически уже легенда. Мы ее добавляем везде,

– отметила жительница Сванетии Ольга Хергиани.

Рецепт сванской соли

Ольга – украинка. В Сванетии она вышла замуж, а рецепт сванской соли ей передала свекровь. На один килограмм соли женщина добавляет по 2 – 4 ложки специй, тщательно все перетирает и все, соль готова к употреблению.



Сванская соль / Фото Prom

Без нее вы не почувствуете настоящего аромата сванских традиционных блюд, в том числе и кубдари.

Большинство блюд и напитков, которые есть в Сакартвело, дошли до наших дней еще с древнегрузинских времен. Рецепты блюд датируют вторым тысячелетием до нашей еры и с тех пор они практически не менялись.