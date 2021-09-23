Каждому из нас кажется, что он стал настоящим специалистом в мариновании мяса. Однако даже опытные повара делают ошибки, которые мы сейчас рассмотрим.

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Использование маринада повторно

Простое, но важно правило. Маринад – это не то, на чем стоит экономить. Если вы хотите использовать часть маринада в процессе приготовления блюда – лучше сразу отделить порцию, которая вам для этого необходима.

Спешка

Мясо должно мариноваться как минимум 2 часа, исключением является курятина, которую достаточно погрузить в маринад только перед приготовлением. "Быстрые" маринады – не лучшее решение, поэтому если у вас мало времени, то лучше рассмотрите другие варианты блюд.

Отсутствие масла

Растительное масло – важный элемент любого маринада, как и кислота. Именно она образует на мяче пленку, которая в процессе приготовления сохранит его сочность. Также масло обеспечит лучшее проникновение специй в волокна.

Мало специй и "винегрет" из приправ

Специи – это именно тот ингредиент, который придает мясу особый вкус и аромат. Но вместе с тем не стоит увлекаться – в идеале специй должно быть не более 4-х. Лучший результат подарит не количество, а удачный подбор специй.