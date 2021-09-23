Кожному з нас здається, що він став справжнім фахівцем у маринуванні м'яса. Проте навіть досвідчені повари роблять помилки, які ми зараз розглянемо.

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Використання маринаду повторно

Просте, але важливе правило. Маринад – це не те, на чому варто економити. Якщо ви хочете використати частину маринаду у процесі приготування страви – краще одразу відділіть порцію, яка вам для цього необхідна.

Поспіх

М'ясо має маринуватися щонайменше 2 години, винятком є курятина, яку достатньо занурити у маринад лише перед приготуванням. "Швидкі" маринади – не найкраще рішення, тому якщо у вас обмаль часу, то краще розгляньте інші варіанти страв.

Відсутність олії

Рослинна олія – важливий елемент будь-якого маринаду, як і кислота. Саме вона утворює на м'ячі плівку, яка у процесі приготування збереже його соковитість. Також олія забезпечить краще проникнення спецій у волокна.

Мало спецій та "вінегрет" з приправ

Спеції – це саме той інгредієнт, який надає м'ясу особливий смак та аромат. Але разом з тим не варто захоплюватися – в ідеалі спецій має бути не більше 4-х. Найкращий результат подарує не кількість, а вдалий підбір спецій.