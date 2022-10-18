Приготовить шоколадные брауни может даже новичок, этот десерт не нуждается в особых кулинарных навыках. Впрочем, есть несколько секретов, знание которых позволит вам получить поистине идеальный результат.

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Используйте хороший шоколад

На первый взгляд, очевидный совет, который является базовым при приготовлении брауни. К сожалению, его придерживаются далеко не все, а потом сетуют на то, что десерт получился не таким, как они его представляли.

Идеальное сочетание / Фото Lasunka

Для брауни требуется черный шоколад, содержание какао в котором превышает 65%. Больше какао – больший контраст пирожных со сладким мороженым.

Сначала взбиваем яйца и сахар

Иногда новички совершают ошибку, просто сразу смешивая все ингредиенты. Конечно, приготовить пирожные таким образом тоже можно, но результат нельзя будет назвать идеальным.

Сначала нужно взбить яйца и сахар в течение 10 минут. Это даст десерту правильную структуру и закачает в тесто необходимое количество воздуха, чтобы оно "поднялось". Если вы примените этот прием – ни один дополнительный разрыхлитель уже будет не нужен.

Коричневый сахар

Если в рецепте требуется сахар, лучше использовать коричневый. Он содержит патоку, что сделает брауни очень нежными и "тягучими".

Порция удовольствия / Фото Pixabay

Много шоколада не бывает

Перед тем, как поставить брауни в духовку, посыпьте их тертым шоколадом. Когда "верхушка" растопится в духовке, то просто фантастическим образом сочетается с мороженым, которое подают с пирожными.

Ранняя готовность

Когда речь заходит о брауни, в большинстве своем нам нравится шоколад, который медленно вытекает из пирожного. Чтобы добиться этого результата, пирожные нужно печь на несколько минут меньше, чем указано в рецепте. Из духовки их нужно вынимать в тот момент, когда вы убедились в готовности краев.