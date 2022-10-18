Приготувати шоколадні брауні може навіть новачок, цей десерт не потребує особливих кулінарних навичок. Утім, є кілька секретів, знання яких дозволить вам отримати воістину ідеальний результат.

До речі Простий рецепт курочки із сезонними овочами для усієї сім'ї

Використовуйте хороший шоколад

На перший погляд, очевидна порада, яка є базовою при приготуванні брауні. На жаль, її дотримуються далеко не всі, а потім нарікають на те, що десерт вийшов не таким, як вони собі його уявляли.

Ідеальне поєднання / Фото Lasunka

Для брауні потрібен темний шоколад, вміст какао в якому перевищує 65%. Більше какао – більший контраст тістечок з солодким морозивом.

Спочатку збиваємо яйця та цукор

Інколи початківці роблять помилку, просто одразу змішуючи усі інгредієнти. Звісно, приготувати тістечка у такий спосіб теж можна, але результат не можна буде назвати ідеальним.

Спочатку потрібно збити яйця та цукор впродовж 10 хвилин. Це дасть десерту правильну структуру та закачає в тісто необхідну кількість повітря, щоб воно "піднялося". Якщо ви застосуєте цей прийом – жоден додатковий розпушувач вже буде непотрібним.

Коричневий цукор

Якщо в рецепті потрібен цукор, краще використовувати коричневий. Він містить патоку, що зробить брауні дуже ніжними та "тягучими".

Порція задоволення / Фото Pixabay

Багато шоколаду не буває

Перед тим, як поставити брауні у духовку, посипте їх тертим шоколадом. Коли "верхівка" розтопиться у духовці, то просто фантастичним чином поєднається з морозивом, яке подають з тістечками.

Рання готовність

Коли мова заходить про брауні, здебільшого нам подобається шоколад, який поволі витікає з тістечка. Щоб досягнути цього результату, тістечка потрібно пекти на кілька хвилин менше, аніж вказано у рецепті. З духовки їх потрібно виймати у той самий момент, коли ви переконалися у готовності країв.