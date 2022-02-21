"Искушение Янссона" – одно из популярнейших в Швеции блюд. История у этой запеканки не слишком древняя, но превосходный вкус позволил ей войти в золотой фонд шведской кухни.

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Назвали запеканку в честь оперного певца Пеле Янссона, известного гурмана. Поверьте: ее вкусом соблазнитесь и вы.

Рецепт картофельной запеканки "Искушение Янссона"

Время: 1 час 10 минут

Порций: 6

Гордость шведской кухни / Фото Pixabay

Ингредиенты

600 граммов нарезанного соломкой картофеля;

2 нарезанные полукольцами луковицы;

80 граммов сливочного масла;

200 миллилитров сливок;

150 граммов мелко нарезанной кильки в масле;

100 граммов панировочных сухарей;

соль – по вашему вкусу.

Приготовление

Кладем картофель в большую миску, заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут. На среднем огне разогреваем сливочное масло, добавляем лук, солим и жарим до мягкости. Смазываем маслом форму для запекания. Включаем духовку на 180 градусов. Картофель сцеживаем, выкладываем треть на дно посуды, сверху кладем половину кильки и лука. Повторяем шаг, сверху присыпаем все оставшимся картофелем и луком. Равномерно поливаем сливками, посыпаем панировочными сухарями и укрываем мелкими кубиками масла. Запекаем 50 – 60 минут (до готовности картофеля и образования румяной корочки) .

Подаем блюдо горячим.

Приятного аппетита!