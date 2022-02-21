"Искушение Янссона" – одно из популярнейших в Швеции блюд. История у этой запеканки не слишком древняя, но превосходный вкус позволил ей войти в золотой фонд шведской кухни.
Интересно Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей
Назвали запеканку в честь оперного певца Пеле Янссона, известного гурмана. Поверьте: ее вкусом соблазнитесь и вы.
Рецепт картофельной запеканки "Искушение Янссона"
Время: 1 час 10 минут
Порций: 6
Гордость шведской кухни / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 600 граммов нарезанного соломкой картофеля;
- 2 нарезанные полукольцами луковицы;
- 80 граммов сливочного масла;
- 200 миллилитров сливок;
- 150 граммов мелко нарезанной кильки в масле;
- 100 граммов панировочных сухарей;
- соль – по вашему вкусу.
Приготовление
- Кладем картофель в большую миску, заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут.
- На среднем огне разогреваем сливочное масло, добавляем лук, солим и жарим до мягкости.
- Смазываем маслом форму для запекания. Включаем духовку на 180 градусов.
- Картофель сцеживаем, выкладываем треть на дно посуды, сверху кладем половину кильки и лука. Повторяем шаг, сверху присыпаем все оставшимся картофелем и луком.
- Равномерно поливаем сливками, посыпаем панировочными сухарями и укрываем мелкими кубиками масла.
- Запекаем 50 – 60 минут (до готовности картофеля и образования румяной корочки).
Подаем блюдо горячим.
Приятного аппетита!