"Спокуса Янссона" – одна з найпопулярніших у Швеції страв. Історія в цієї запіканки не надто давня, але чудовий смак дозволив їй увійти до золотого фонду шведської кухні.
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Назвали запіканку на честь оперного співака Пеле Янссона, відомого гурмана. Повірте: її смак спукусить і вас.
Рецепт картопляної запіканки "Спокуса Янссона"
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 6
Гордість шведської кухні / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 600 грамів нарізаної соломкою картоплі;
- 2 нарізані півкільцями цибулини;
- 80 грамів вершкового масла;
- 200 мілілітрів вершків;
- 150 грамів дрібно нарізаної кільки в олії;
- 100 грамів панірувальних сухарів;
- сіль – на ваш смак.
Приготування
- Кладемо картоплю у велику миску, заливаємо холодною водою та залишаємо на 30 хвилин.
- На середньому вогні розігріваємо вершкове масло, додаємо цибулю, солимо та смажимо до м'якості.
- Змащуємо маслом форму для запікання. Вмикаємо духовку на 180 градусів.
- Картоплю зціджуємо, викладаємо третину на дно посуду, зверху кладемо половину кільки та цибулі. Повторюємо крок, зверху присипаємо все картоплею та цибулею, які залишилися.
- Рівномірно поливаємо вершками, посипаємо панірувальними сухарями та вкриваємо дрібними кубиками масла.
- Запікаємо 50 – 60 хвилин (до готовності картоплі й утворення рум'яної скоринки).
Подаємо страву гарячою.
Смачного!