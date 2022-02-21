"Спокуса Янссона" – одна з найпопулярніших у Швеції страв. Історія в цієї запіканки не надто давня, але чудовий смак дозволив їй увійти до золотого фонду шведської кухні.

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Назвали запіканку на честь оперного співака Пеле Янссона, відомого гурмана. Повірте: її смак спукусить і вас.

Рецепт картопляної запіканки "Спокуса Янссона"

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 6

Гордість шведської кухні / Фото Pixabay

Інгредієнти

600 грамів нарізаної соломкою картоплі;

2 нарізані півкільцями цибулини;

80 грамів вершкового масла;

200 мілілітрів вершків;

150 грамів дрібно нарізаної кільки в олії;

100 грамів панірувальних сухарів;

сіль – на ваш смак.

Приготування

Кладемо картоплю у велику миску, заливаємо холодною водою та залишаємо на 30 хвилин. На середньому вогні розігріваємо вершкове масло, додаємо цибулю, солимо та смажимо до м'якості. Змащуємо маслом форму для запікання. Вмикаємо духовку на 180 градусів. Картоплю зціджуємо, викладаємо третину на дно посуду, зверху кладемо половину кільки та цибулі. Повторюємо крок, зверху присипаємо все картоплею та цибулею, які залишилися. Рівномірно поливаємо вершками, посипаємо панірувальними сухарями та вкриваємо дрібними кубиками масла. Запікаємо 50 – 60 хвилин (до готовності картоплі й утворення рум'яної скоринки).

Подаємо страву гарячою.

Смачного!