В классическом рецепте есть яйца. Однако вы можете их не добавлять, если не любите, сообщает 24 Канал.

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Салат Шуба с селедкой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6

Вы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата
Шубу можно готовить с яйцами и без. / Фото etnosoft

Приготовление:

  1. Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца.
  2. На дно салатницы выложите кусочки сельди.
  3. Мелко нарежьте лук и посыпьте рыбу.
  4. Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Затем выложите слой моркови, слой майонеза, слой свеклы, слой майонеза и слой яиц.
  5. Готовый салат отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.

Приятного аппетита!