В классическом рецепте есть яйца. Однако вы можете их не добавлять, если не любите, сообщает 24 Канал.
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Салат Шуба с селедкой
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Шубу можно готовить с яйцами и без. / Фото etnosoft
Приготовление:
- Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца.
- На дно салатницы выложите кусочки сельди.
- Мелко нарежьте лук и посыпьте рыбу.
- Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Затем выложите слой моркови, слой майонеза, слой свеклы, слой майонеза и слой яиц.
- Готовый салат отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.
Приятного аппетита!