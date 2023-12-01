У класичному рецепті є яйця. Проте ви можете їх не додавати, якщо не любите, повідомляє 24 Канал.
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Салат Шуба з оселедцем
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Шубу можна готувати з яйцями та без /Фото etnosoft
Приготування:
- Попереднього відварені та очищені овочі натріть в окремі блюдця.
- На дно салатниці викладіть шматочки оселедця.
- Дрібно наріжте цибулю та посипте рибу.
- Поверх викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Далі викладіть шар моркви, шар майонезу, шар буряка, шар майонезу та шар яєць.
- Готовий салат відправте в холодильник, щоб він настоявся 30 хвилин.
Смачного!