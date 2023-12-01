У класичному рецепті є яйця. Проте ви можете їх не додавати, якщо не любите, повідомляє 24 Канал.

Обов'язково спробуйте Справжня гастромандрівка: ідеї смачних страв із нагетсами

Салат Шуба з оселедцем

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6

Ви готували це неправильно: традиційний рецепт салату
Шубу можна готувати з яйцями та без /Фото etnosoft

Приготування:

  1. Попереднього відварені та очищені овочі натріть в окремі блюдця.
  2. На дно салатниці викладіть шматочки оселедця.
  3. Дрібно наріжте цибулю та посипте рибу.
  4. Поверх викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Далі викладіть шар моркви, шар майонезу, шар буряка, шар майонезу та шар яєць.
  5. Готовий салат відправте в холодильник, щоб він настоявся 30 хвилин.

Смачного!