У класичному рецепті є яйця. Проте ви можете їх не додавати, якщо не любите, повідомляє 24 Канал.

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Салат Шуба з оселедцем

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 відварених буряки;

– 4 відварені картоплини;

– 2 відварені моркви;

– 4 – 5 відварених курячих яєць;

– 300 грамів оселедця;

– 1 цибулина;

– 4 столові ложки майонезу.



Шубу можна готувати з яйцями та без /Фото etnosoft

Приготування:

Попереднього відварені та очищені овочі натріть в окремі блюдця. На дно салатниці викладіть шматочки оселедця. Дрібно наріжте цибулю та посипте рибу. Поверх викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Далі викладіть шар моркви, шар майонезу, шар буряка, шар майонезу та шар яєць. Готовий салат відправте в холодильник, щоб він настоявся 30 хвилин.

Смачного!

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