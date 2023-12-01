Вы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата "Селедка под шубой" на Новый год
1 декабря 2023, 10:59Читати новину українською
Сельдь под шубой – обязательный атрибут всех зимних праздников. Версий этого салата множество, однако мы предлагаем приготовить его по классическому рецепту.
В классическом рецепте есть яйца. Однако вы можете их не добавлять, если не любите, сообщает 24 Канал.
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Салат Шуба с селедкой
- Время: 30 минут
- Порции: 6
– 2 отварных свеклы;
– 4 отварные картофелины;
– 2 отварные моркови;
– 4 – 5 отварных куриных яиц;
– 300 граммов сельди;
– 1 луковица;
– 4 столовые ложки майонеза.
Шубу можно готовить с яйцами и без. / Фото etnosoft
Приготовление:
- Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца.
- На дно салатницы выложите кусочки сельди.
- Мелко нарежьте лук и посыпьте рыбу.
- Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Затем выложите слой моркови, слой майонеза, слой свеклы, слой майонеза и слой яиц.
- Готовый салат отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Просмотрите нашу подборку современных салатов на Новый год – вы обязательно найдете что-нибудь для себя.