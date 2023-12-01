Вы готовили это неправильно: традиционный рецепт салата "Селедка под шубой" на Новый год

Сельдь под шубой – обязательный атрибут всех зимних праздников. Версий этого салата множество, однако мы предлагаем приготовить его по классическому рецепту.

В классическом рецепте есть яйца. Однако вы можете их не добавлять, если не любите, сообщает 24 Канал.

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Салат Шуба с селедкой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

– 2 отварных свеклы;– 4 отварные картофелины;– 2 отварные моркови;– 4 – 5 отварных куриных яиц;– 300 граммов сельди;– 1 луковица;– 4 столовые ложки майонеза.



Шубу можно готовить с яйцами и без. / Фото etnosoft

Приготовление:

Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца. На дно салатницы выложите кусочки сельди. Мелко нарежьте лук и посыпьте рыбу. Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Затем выложите слой моркови, слой майонеза, слой свеклы, слой майонеза и слой яиц. Готовый салат отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.

Приятного аппетита!