Эта ошибка сделает селедку очень горькой: чего точно не стоит делать при ее приготовлении

Маринованная сельдь – обязательное блюдо на зимних праздничных столах. У каждого есть свой рецепт его приготовления, но одно распространенное заблуждение способно все испортить.

Маринование сельди любая хозяйка вряд ли назовет трудным процессом. Но во время его приготовления можно совершить одну распространенную ошибку, которая придаст вкусу закуски горечи. Вряд ли это именно тот результат, к которому мы стремимся, поэтому нужно знать, чего не нужно делать.

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Что сделает сельдь очень горькой

Сельди по желанию можно добавить много вкусовых оттенков. Кто-то любит сливочные акценты, кому-то нравится больше вкус масла или уксуса.

Одно из главных праздничных блюд / Фото Kuchenny balagan

Единственный привкус, которого следует избегать абсолютно всем – это горечь. Оказывается, ее может обеспечить обычный ингредиент, который находится во всех рецептах.

Речь идет о луке. Стоит сделать только одну ошибку при ее обработке или добавить овощ свежим – и рыба будет очень горькой, какие специи и компоненты вы бы к ней не добавляли. Избежать этого помогут три простых совета.

Первое, что можно сделать – воспользоваться бланшированием, то есть обработать лук кипятком. Просто сливаем на порезанный лук кипятков прямо из чайника, а затем кладем овощ в холодную воду. Кипяток поможет устранить соединения, которые дают блюдам горечи.

Можно залить лук стаканом хорошо посоленной воды и оставить на 10 минут. Затем нужно просто сцедить лук и промыть под проточной водой.

Проще всего будет слегка обжарить лук до прозрачности, часто перемешивая. Тогда о горечи блюда вы точно сможете не беспокоиться.