Маринування оселедця будь-яка господиня навряд чи назве важким процесом. Але під час його приготування можна зробити одну поширену помилку, яка додасть смаку закуски гіркоти. Навряд чи це саме той результат, якого ми прагнемо, тому потрібно знати, чого не потрібно робити.

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Що зробить оселедець дуже гірким

Оселедцю за бажання можна додати багато смакових відтінків. Хтось полюбляє вершкові акценти, комусь до вподоби більше смак олії або оцту.

Одна з головних святкових страв / Фото Kuchenny balagan

Єдиний присмак, якого варто уникати абсолютно усім – це гіркота. Виявляється, її може забезпечити простий інгредієнт, який присутній в усіх рецептах.

Мова йде про цибулю. Варто зробити лише одну помилку при її обробці або додати овоч свіжим – і риба буде дуже гіркою, які б спеції та компоненти ви до неї не додавали. Уникнути цього допоможуть три прості поради.

Перше, що можна зробити – скористатися бланшуванням, тобто обробити цибулю окропом. Просто зливаємо на порізану цибулю кип'яток прямо з чайника, а потім кладемо овоч у холодну воду. Кип'яток допоможе усунути сполуки, які дають стравам гіркоти.

Також можна залити цибулю склянкою добре посоленої води та залишити на 10 хвилин. Потім потрібно просто зцідити цибулю та промити під проточною водою.

Найпростіше буде злегка обсмажити цибулю до прозорості, часто перемішуючи. Тоді про гіркоту страви ви точно зможете не турбуватися.