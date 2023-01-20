Монастырская изба: простой рецепт домашней выпечки
20 января 2023, 11:47Читати новину українською
Источник:Юлия Вилич
Домашняя выпечка всегда такая нежная, вкусная и по-семейному "теплая". У нас есть рецепт зимнего торта, который так подходит к этому периоду.
Монастырская избаа – торт с нашего детства. Если вы, как и мы, помните ее вкус, как готовила мама или бабушка, по этому рецепту мы вернем вас в прошлое.
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Нежный крем, сладкая вишня в хрустящем тесте – это домашняя выпечка, от которой веет теплом и уютом.
Рецепт торта Монастырская изба
- Время: 3 часа
- Порции: 6
– 180 граммов сливочного масла;
– 220 граммов сметаны (15 – 20%);
️ – 420 граммов пшеничной муки;
️ – 6 граммов соды.
Приготовление:
- К сметане добавляем соду, перемешиваем. Добавляем максимально мягкое сливочное масло, снова перемешиваем.
- Смесь добавляем в муку. Замешиваем тесто.
- Скатываем из теста колбаску и делим ее на семь равных частей. Выкладываем кусочки теста на тарелку, присыпанную мукой и прячем в холодильник на 2 часа.
– 800 граммов вишни (замороженная с небольшим количеством сока);
️ – 130 граммов сахара;
Приготовление:
- ️К вишне добавляем сахар и крахмал. Перемешиваем. Ставим на небольшой огонь, постоянно помешивая, доводим массу до загущения. Даем полностью остыть.
- Далее вынимаем кусочки теста и раскатываем из каждого тонкий пласт. Из каждого вырезаем две полосы длиной 25 сантиметров, шириной 6,5 сантиметра. Должно быть 14 полосок.
- Из остатков теста раскатываем еще одну. По центру каждой полосы аккуратно выкладываем начинку. Края каждой полосы немного промазываем водой. Закрепляем края.
- Выпекаем трубочки при 180 градусах 25 минут. Даем остыть. Равняем под один размер.
– 300 миллилитров жирных сливок от 30%;
️– 150 граммов жирной сметаны от 20%;
️ – 90 граммов сахарной пудры;
️ – 1 пакетик ванильного сахара.
Приготовление:
- 270 миллилитров сливок взбиваем с пудрой до пышной массы, они не должны падать с венчика.
- Добавляем сметану, перемешиваем на низких оборотах миксера до однородности.
- Отдельно, к 30 миллилитрам сливок добавляем ванильный сахар, подогреваем. Даем смеси остыть, после этого добавляем к крему. Перемешиваем.
- Выкладываем готовые трубочки пирамидой, перемазывая кремом.
- Готовый торт оставляем настояться и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!