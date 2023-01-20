Монастырская избаа – торт с нашего детства. Если вы, как и мы, помните ее вкус, как готовила мама или бабушка, по этому рецепту мы вернем вас в прошлое.

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Нежный крем, сладкая вишня в хрустящем тесте – это домашняя выпечка, от которой веет теплом и уютом.

Рецепт торта Монастырская изба

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 180 граммов сливочного масла;

– 220 граммов сметаны (15 – 20%);

️ – 420 граммов пшеничной муки;

️ – 6 граммов соды.

Приготовление:

К сметане добавляем соду, перемешиваем. Добавляем максимально мягкое сливочное масло, снова перемешиваем.

Смесь добавляем в муку. Замешиваем тесто.

Скатываем из теста колбаску и делим ее на семь равных частей. Выкладываем кусочки теста на тарелку, присыпанную мукой и прячем в холодильник на 2 часа.

Ингредиенты для начинки:

– 800 граммов вишни (замороженная с небольшим количеством сока);

️ – 130 граммов сахара;

️ – 70 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

️К вишне добавляем сахар и крахмал. Перемешиваем. Ставим на небольшой огонь, постоянно помешивая, доводим массу до загущения. Даем полностью остыть.

Далее вынимаем кусочки теста и раскатываем из каждого тонкий пласт. Из каждого вырезаем две полосы длиной 25 сантиметров, шириной 6,5 сантиметра. Должно быть 14 полосок.

Из остатков теста раскатываем еще одну. По центру каждой полосы аккуратно выкладываем начинку. Края каждой полосы немного промазываем водой. Закрепляем края.

Выпекаем трубочки при 180 градусах 25 минут. Даем остыть. Равняем под один размер.

Ингредиенты для крема:

– 300 миллилитров жирных сливок от 30%;

️– 150 граммов жирной сметаны от 20%;

️ – 90 граммов сахарной пудры;

️ – 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

270 миллилитров сливок взбиваем с пудрой до пышной массы, они не должны падать с венчика.

Добавляем сметану, перемешиваем на низких оборотах миксера до однородности.

Отдельно, к 30 миллилитрам сливок добавляем ванильный сахар, подогреваем. Даем смеси остыть, после этого добавляем к крему. Перемешиваем.

Выкладываем готовые трубочки пирамидой, перемазывая кремом.

Готовый торт оставляем настояться и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!