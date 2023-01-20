Монастырская избаа – торт с нашего детства. Если вы, как и мы, помните ее вкус, как готовила мама или бабушка, по этому рецепту мы вернем вас в прошлое.

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Нежный крем, сладкая вишня в хрустящем тесте – это домашняя выпечка, от которой веет теплом и уютом.

Рецепт торта Монастырская изба

  • Время: 3 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • К сметане добавляем соду, перемешиваем. Добавляем максимально мягкое сливочное масло, снова перемешиваем.
  • Смесь добавляем в муку. Замешиваем тесто.
  • Скатываем из теста колбаску и делим ее на семь равных частей. Выкладываем кусочки теста на тарелку, присыпанную мукой и прячем в холодильник на 2 часа.

Приготовление:

  • ️К вишне добавляем сахар и крахмал. Перемешиваем. Ставим на небольшой огонь, постоянно помешивая, доводим массу до загущения. Даем полностью остыть.
  • Далее вынимаем кусочки теста и раскатываем из каждого тонкий пласт. Из каждого вырезаем две полосы длиной 25 сантиметров, шириной 6,5 сантиметра. Должно быть 14 полосок.
  • Из остатков теста раскатываем еще одну. По центру каждой полосы аккуратно выкладываем начинку. Края каждой полосы немного промазываем водой. Закрепляем края.
  • Выпекаем трубочки при 180 градусах 25 минут. Даем остыть. Равняем под один размер.

Приготовление:

  • 270 миллилитров сливок взбиваем с пудрой до пышной массы, они не должны падать с венчика.
  • Добавляем сметану, перемешиваем на низких оборотах миксера до однородности.
  • Отдельно, к 30 миллилитрам сливок добавляем ванильный сахар, подогреваем. Даем смеси остыть, после этого добавляем к крему. Перемешиваем.
  • Выкладываем готовые трубочки пирамидой, перемазывая кремом.
  • Готовый торт оставляем настояться и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!