Печенье погачи станет для вас настоящим открытием, ведь оно готовится не на масле или сливочном масле, а на сале. В этом их уникальность.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом погачи, чтобы все могли приготовить дома эту вкусную украинскую выпечку.

Вам может показаться, что погачи готовить сложно, но стоит однажды попробовать и понимаешь: во-первых, все гораздо проще чем кажется. Во-вторых, оно того стоит. Приготовьте сразу большую порцию, чтобы потом есть печенье на завтрак как закуску или дополнение к супу.

Рецепт погачи

Время: 3 часа

3 часа Порции: 10 – 15 штук

Ингредиенты:

– 700 граммов сала;

– 500 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– щепотка соли;

– половина чайной ложки тмина;

– 50 миллилитров кефира;

– 50 граммов сметаны;

– 2 куриных яйца.

Приготовление:

Растапливаем сало на шкварки и смалец. Шкварки охлаждаем и прокручиваем через мясорубку.

Далее переходим к тесту: мука, разрыхлитель, соль, тмин сочетаем со 100 граммами смальца, кефиром и сметаной.

Вбиваем яйца и замешиваем тесто руками. Обертываем его пленкой и оставляем на 2 часа отдохнуть.



Погачи / Фото из личного архива Евгения Клопотенко

Когда время истечет, берем наше тесто, раскатываем его толщиной в 2 сантиметра и посыпаем 1/4 частью шкварок. Составляем вдвое, снова раскатываем, снова посыпаем. И так еще 2 раза.

Стаканом формируем из теста круглое печенье, делаем на нем небольшие надрезы сеточкой и смазываем яйцом. Посыпаем немного тмином.

Выпекаем печенье на противне, застеленном пергаментом, 40 минут при 180 градусах.

Печенье готово. Приятного тебе аппетита!