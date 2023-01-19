Печенье погачи станет для вас настоящим открытием, ведь оно готовится не на масле или сливочном масле, а на сале. В этом их уникальность.
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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом погачи, чтобы все могли приготовить дома эту вкусную украинскую выпечку.
Вам может показаться, что погачи готовить сложно, но стоит однажды попробовать и понимаешь: во-первых, все гораздо проще чем кажется. Во-вторых, оно того стоит. Приготовьте сразу большую порцию, чтобы потом есть печенье на завтрак как закуску или дополнение к супу.
Рецепт погачи
- Время: 3 часа
- Порции: 10 – 15 штук
Приготовление:
- Растапливаем сало на шкварки и смалец. Шкварки охлаждаем и прокручиваем через мясорубку.
- Далее переходим к тесту: мука, разрыхлитель, соль, тмин сочетаем со 100 граммами смальца, кефиром и сметаной.
- Вбиваем яйца и замешиваем тесто руками. Обертываем его пленкой и оставляем на 2 часа отдохнуть.
Погачи / Фото из личного архива Евгения Клопотенко
- Когда время истечет, берем наше тесто, раскатываем его толщиной в 2 сантиметра и посыпаем 1/4 частью шкварок. Составляем вдвое, снова раскатываем, снова посыпаем. И так еще 2 раза.
- Стаканом формируем из теста круглое печенье, делаем на нем небольшие надрезы сеточкой и смазываем яйцом. Посыпаем немного тмином.
- Выпекаем печенье на противне, застеленном пергаментом, 40 минут при 180 градусах.
Печенье готово. Приятного тебе аппетита!