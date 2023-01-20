Смерекова хата – торт з нашого дитинства. Якщо ви, як і ми, пам'ятаєте її смак, як готувала мама чи бабуся, з цим рецептом ми повернемо вас в минуле.
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Ніжний крем, солодка вишня у хрумкому тісті – це домашня випічка, від якої віє теплом та затишком.
Рецепт торта Смерекова хата
- Час: 3 години
- Порції: 6
Приготування:
- До сметани додаємо соду, перемішуємо. Додаємо максимально м'яке вершкове масло, знову перемішуємо.
- Суміш додаємо до борошна. Замішуємо тісто.
- Скочуємо з тіста ковбаску і ділимо її на сім рівних частин. Викладаємо шматочки тіста на тарілку присипану борошном і ховаємо в холодильник на 2 години.
Приготування:
- ️До вишні додаємо цукор та крохмаль. Перемішуємо. Ставимо на невеликий вогонь, постійно помішуючи доводимо масу до загущення. Даємо повністю охолонути.
- Далі виймаємо шматочки тіста і розкатуємо з кожного тонкий пласт. З кожного вирізуємо дві смуги довжиною 25 сантиметрів, шириною 6,5 сантиметра. Повинно бути 14 смужок.
- Із залишків тіста розкачуємо ще одну. По центрі кожної смуги акуратно викладаємо начинку. Краї кожної смуги трішки промазуємо водою. Закріплюємо краї.
- Випікаємо трубочки при 180 градусів 25 хвилин. Даємо охолонути. Рівняємо під один розмір.
Приготування:
- 270 мілілітрів вершків збиваємо з пудрою до пишної маси, вони не повинні падати з вінчика.
- Додаємо сметану, перемішуємо на низьких обертах міксера до однорідності.
- Окремо, до 30 мілілітрів вершків додаємо ванільний цукор, підігріваємо. Даємо суміші охолонути, після цього додаємо до крему. Перемішуємо.
- Викладаємо готові трубочки пірамідою, перемащуючи кремом.
- Готовий торт залишаємо настоятися та подаємо до столу.
Смачного!