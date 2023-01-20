Смерекова хата – торт з нашого дитинства. Якщо ви, як і ми, пам'ятаєте її смак, як готувала мама чи бабуся, з цим рецептом ми повернемо вас в минуле.

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Ніжний крем, солодка вишня у хрумкому тісті – це домашня випічка, від якої віє теплом та затишком.

Рецепт торта Смерекова хата

  • Час: 3 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • До сметани додаємо соду, перемішуємо. Додаємо максимально м'яке вершкове масло, знову перемішуємо.
  • Суміш додаємо до борошна. Замішуємо тісто.
  • Скочуємо з тіста ковбаску і ділимо її на сім рівних частин. Викладаємо шматочки тіста на тарілку присипану борошном і ховаємо в холодильник на 2 години.

Приготування:

  • ️До вишні додаємо цукор та крохмаль. Перемішуємо. Ставимо на невеликий вогонь, постійно помішуючи доводимо масу до загущення. Даємо повністю охолонути.
  • Далі виймаємо шматочки тіста і розкатуємо з кожного тонкий пласт. З кожного вирізуємо дві смуги довжиною 25 сантиметрів, шириною 6,5 сантиметра. Повинно бути 14 смужок.
  • Із залишків тіста розкачуємо ще одну. По центрі кожної смуги акуратно викладаємо начинку. Краї кожної смуги трішки промазуємо водою. Закріплюємо краї.
  • Випікаємо трубочки при 180 градусів 25 хвилин. Даємо охолонути. Рівняємо під один розмір.

Приготування:

  • 270 мілілітрів вершків збиваємо з пудрою до пишної маси, вони не повинні падати з вінчика.
  • Додаємо сметану, перемішуємо на низьких обертах міксера до однорідності.
  • Окремо, до 30 мілілітрів вершків додаємо ванільний цукор, підігріваємо. Даємо суміші охолонути, після цього додаємо до крему. Перемішуємо.
  • Викладаємо готові трубочки пірамідою, перемащуючи кремом.
  • Готовий торт залишаємо настоятися та подаємо до столу.

Смачного!