Семейный рецепт рождественской кутьи на взваре от Лизы Глинской
5 января 2022 , 22:20Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Непременно попробуйте приготовить на Рождество кутью по семейному рецепту Лизы Глинской. В ее семье блюдо варят на взваре.
В переводе с греческого "кутья" означает: вареная пшеница. Поговаривают, что кутью варили еще в Древней Греции и Риме – вареную кашу с сухофруктами приносили в знак почета умерших.
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На рождественском столе кутья занимает важное место. В ней должны быть три неизменных ингредиента:
- зерно (пшеница, рис, пшено);
- мед;
- мак.
Особым рецептом кутьи поделилась украинская кондитерка Лиза Глинская. Кутья в семье кулинарки готовится на взваре.
Рецепт кутьи на взваре
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Рецепт кутьи / Фото Лизы Глинской
– 200 грамм пшеницы;
– 600 миллилитров воды;
– 30 грамм мака;
– 50 грамм обжаренных грецких орехов;
– сухофрукты;
– мед;
– соль;
– взвар из сухофруктов (груша, чернослив, сушеная вишня).
Приготовление:
- Тщательно промойте крупу водой. Залейте ее водой в кастрюле (пропорция 1:3) и оставьте на 5 – 8 часов.
- Добавьте щепотку соли и отварите на среднем огне до готовности. Не забывайте помешивать крупу.
- Добавьте мак и перемешайте. Накройте все крышкой и оставьте на 15 – 20 минут.
- Для приготовления взвара залейте сухофрукты водой и отварите.
- Влейте в кутью взвар. Количество зависит от консистенции, которая вам нравится.
- Добавьте в кутью мед, мелко нарезанные грецкие орехи и сухофрукты.
Кутья готова. Приятного аппетита!Сайт 24 канала поздравляет всех с новым 2022 годом и грядущим Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему!