У перекладі з грецької "кутя" означає: варена пшениця. Подейкують, що кутю варили ще в Давній Греції та Римі – варену кашу з сухофруктами приносили на знак пошани померлих.

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На різдвяному столі кутя посідає важливе місце. В ній мають бути три незмінні інгредієнти:

зерно (пшениця, рис, пшоно);

мед;

мак.

Особливим рецептом куті поділилася українська кондитерка Ліза Глінська. Кутя в родині кулінарки готується на узварі.

Рецепт куті на узварі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Рецепт куті / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 200 грамів пшениці;

– 600 мілілітрів води;

– 30 грамів маку;

– 50 грамів обсмажених волоських горіхів;

– сухофрукти;

– мед;

– сіль;

– узвар з сухофруктів (груша, чорнослив, сушена вишня).

Приготування:

Ретельно промийте крупу водою. Залийте її водою в каструлі (пропорція 1:3) та залишіть на 5 – 8 годин.

Додайте дрібку солі та відваріть на середньому вогні до готовності. Не забувайте помішувати крупу.

Додайте мак та перемішайте. Накрийте все кришкою та залишіть на 15 – 20 хвилин.

Для приготування узвару залийте сухофрукти водою та відваріть.

Влийте до куті узвар. Кількість залежить від консистенції, яка вам довподоби.

Додайте до куті мед, дрібно нарізані волоські горіхи та сухофрукти.

Кутя готова. Смачного!

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