В переводе с греческого "кутья" означает: вареная пшеница. Поговаривают, что кутью варили еще в Древней Греции и Риме – вареную кашу с сухофруктами приносили в знак почета умерших.

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На рождественском столе кутья занимает важное место. В ней должны быть три неизменных ингредиента:

зерно (пшеница, рис, пшено);

мед;

мак.

Особым рецептом кутьи поделилась украинская кондитерка Лиза Глинская. Кутья в семье кулинарки готовится на взваре.

Рецепт кутьи на взваре

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4 – 6



Рецепт кутьи / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 200 грамм пшеницы;

– 600 миллилитров воды;

– 30 грамм мака;

– 50 грамм обжаренных грецких орехов;

– сухофрукты;

– мед;

– соль;

– взвар из сухофруктов (груша, чернослив, сушеная вишня).

Приготовление:

Тщательно промойте крупу водой. Залейте ее водой в кастрюле (пропорция 1:3) и оставьте на 5 – 8 часов. Добавьте щепотку соли и отварите на среднем огне до готовности. Не забывайте помешивать крупу. Добавьте мак и перемешайте. Накройте все крышкой и оставьте на 15 – 20 минут. Для приготовления взвара залейте сухофрукты водой и отварите. Влейте в кутью взвар. Количество зависит от консистенции, которая вам нравится. Добавьте в кутью мед, мелко нарезанные грецкие орехи и сухофрукты.

Кутья готова. Приятного аппетита!

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