В переводе с греческого "кутья" означает: вареная пшеница. Поговаривают, что кутью варили еще в Древней Греции и Риме – вареную кашу с сухофруктами приносили в знак почета умерших.

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На рождественском столе кутья занимает важное место. В ней должны быть три неизменных ингредиента:

  • зерно (пшеница, рис, пшено);
  • мед;
  • мак.

Особым рецептом кутьи поделилась украинская кондитерка Лиза Глинская. Кутья в семье кулинарки готовится на взваре.

Рецепт кутьи на взваре

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6


Рецепт кутьи / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Тщательно промойте крупу водой. Залейте ее водой в кастрюле (пропорция 1:3) и оставьте на 5 – 8 часов.
  2. Добавьте щепотку соли и отварите на среднем огне до готовности. Не забывайте помешивать крупу.
  3. Добавьте мак и перемешайте. Накройте все крышкой и оставьте на 15 – 20 минут.
  4. Для приготовления взвара залейте сухофрукты водой и отварите.
  5. Влейте в кутью взвар. Количество зависит от консистенции, которая вам нравится.
  6. Добавьте в кутью мед, мелко нарезанные грецкие орехи и сухофрукты.

Кутья готова. Приятного аппетита!