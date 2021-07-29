Реалити-шоу "Адская кухня" – это кулинарный проект, в котором 20 талантливых поваров будут соревноваться за титул лучшего кулинара. Им предстоит пройти множество испытаний и наказаний, которые подготовил Шеф Алекс Якутов.

Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

Кроме адских испытаний от шефа, повара должны угодить всем гостям ресторана, среди которых будут и звезды украинского шоу-бизнеса.

В ресторане будет руководить процессом метрдотель – именно эта почетная роль досталась известному украинскому ведущему, юмористу и шоумену Сергею Середе.



Сергей Середа и Алекс Якутов / Фото Новый канал

С улыбкой на устах Сергей признался, что он на проекте чувствует себя в своей "тарелке", ведь обожает общаться и шутить.

Я буду учить гостей критиковать поваров. Ведь у нас не комплиментарное реалити, а битва за кулинарный Олимп. Нам важно, чтобы после "Адской кухни" они стали настоящими профессионалами. Для этого им надо слышать правду и критику о блюдах,

– добавил Сергей Середа.

Известно, что Сергей не сразу согласился принять участие в кастинге на роль метрдотеля. Он рассказал, что ему позвонили с предложением стать ведущим шоу, когда он с MamaRika уже переехал в Одессу.

Сергей Середа долго колебался, но супруга настояла на посещении проб на метрдотеля "Адской кухни".

На кастинге он должен был получить одобрение не только от команды проекта, но и адского Шефа – Алекса Якутова.



Сергей Середа / Фото новый канал

"У нас состоялась синергия с первых минут знакомства. А еще понял, что именно этот парень сможет найти общий язык даже с самым требовательным гостем. Подскажет и посоветует, какое блюдо выбрать. Сумеет уладить любую конфликтную ситуацию. И самое главное, он умеет создать хорошее настроение и расположит гостей к себе и заведению. Ведь метрдотель – это не просто администратор ресторана, а в определенной степени, его лицо", – прокомментировал Алекс Якутов.

До премьеры реалити "Адская кухня" остались считанные дни. Мы уверены, что этот кулинарный проект станет вашим любимым!