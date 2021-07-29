Реаліті-шоу "Пекельна кухня" – це кулінарний проєкт, в якому 20 талановитих кухарів змагатимуться за титул найкращого кулінара. Їм доведеться пройти безліч випробувань та покарань, які підготував Шеф Алекс Якутов.

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Окрім пекельних випробувань від шефа, кухарі мають догодити усім гостям ресторану, серед яких будуть й зірки українського шоу-бізнесу.

У ресторані керуватиме процесом метрдотель – саме ця почесна роль дісталася відомому українському ведучому, гумористу та шоумену Сергію Середі.



Сергій Середа і Алекс Якутов / Фото Новий канал

З усмішкою на устах Сергій зізнався, що він на проєкті відчуває себе у своїй "тарілці", адже обожнює спілкуватися та жартувати.

Я вчитиму гостей критикувати кухарів. Адже у нас не компліментарне реаліті, а битва за кулінарний Олімп. Нам важливо, щоб після «Пекельної кухні» вони стали справжніми професіоналами. Для цього їм треба чути правду та критику про страви, – додав Сергій Середа.

Відомо, що Сергій не одразу погодився взяти участь в кастингу на роль метрдотеля. Він розповів, що йому зателефонували з пропозицією стати ведучим шоу, коли він з MamaRika вже переїхав до Одеси.

Сергій Середа довго вагався, але дружина настояла на відвідування проб на метрдотеля "Пекельної кухні".

На кастингу він мав отримати схвалення не лише від команди проєкту, а й Пекельного Шефа – Алекса Якутова.



Сергій Середа / Фото Новий канал

"У нас відбулась синергія з перших хвилин знайомства. А ще зрозумів, що саме цей хлопець зможе знайти спільну мову навіть із найвибагливішим гостем. Підкаже та порадить, яку страву обрати. Зуміє залагодити будь-яку конфліктну ситуацію. І найголовніше, він вміє створити гарний настрій та розташує гостей до себе та закладу. Адже метрдотель – це не просто адміністратор ресторану, а, певною мірою, його обличчя", – прокоментував Алекс Якутов.

До прем’єри реаліті "Пекельна кухня" залишилися лічені дні. Ми впевнені, що цей кулінарний проєкт стане вашим улюбленим!