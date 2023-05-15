Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей

На улице становится все теплее, а потому хватит сидеть дома. Ведь наступает идеальное время для того, чтобы пожарить душистое и сочное мясо на природе.

Впрочем, собрать друзей для выезда на отдых бывает не так легко, отмечает 24 Канал. Часто у каждого вдруг возникает множество дел и причин для отказа. Знакомая история?

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Однако это совсем не означает, что близкие не желают составить вам компанию. Очень часто причиной отказа от отдыха на природе становится то, что никто не хочет тратить много времени на организационные моменты. В частности, на подготовку и маринование мяса. Это вполне закономерно в современном темпе жизни, когда приходится балансировать между работой и множеством других важных дел.

Жизненная история от ТМ "Наша Ряба Аппетитная" и Алексея Дурнева

Именно эту актуальную и жизненную историю в своем видеоролике показала ТМ "Наша Ряба Аппетитная". Главным героем масштабной кампании бренда стал любимец миллионов – украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев. Мы убеждены, что этот сюжет отзовется вам, и каждый найдет там что-нибудь свое.

Ролик от ТМ "Наша Ряба Аппетитная" с Алексеем Дурневым: смотрите видео

Девиз новой кампании бренда – "Пока друзья маринуются – Аппетитная уже готовится!". И в этом состоит главный секрет идеального отдыха на природе. Ведь ТМ "Наша Ряба Аппетитная" предлагает продукцию, созданную специально для того, чтобы упростить украинцам жизнь.

В ассортименте бренда – свежая и качественная курочка, уже замаринованная и готовая к приготовлению. Следовательно, у вас не будет никаких хлопот с подготовительными работами. Все, что нужно, – открыть упаковку и отправить мясо на гриль или мангал.

Вы можете выбирать разные варианты аппетитной курятины. Например, крылышки "Сладкий чили" благодаря сочетанию сладковатого вкуса и выраженной остроты перца понравятся любителям неординарных блюд. А сочные голени "Дели" благодаря смеси специй карри позволят насладиться насыщенным вкусом индийской кухни.

Чтобы процесс приготовления был еще более простым, предлагаем пошаговые рецепты блюд, которые следует приготовить в сезон жареного мяса.

Куриные крылышки "Сладкий чили" с кукурузой

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Готовим сочные куриные крылышки с кукурузой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка куриных крылышек "Сладкий чили" от ТМ "Наша Ряба Аппетитная";

– 4 кочана кукурузы;

– 1 перец чили;

– 1 столовая ложка копченой паприки;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Смешайте молотую паприку и растопленное сливочное масло. Смажьте этой смесью кукурузные кочаны. Положите куриные крылышки и кукурузу на предварительно разогретый гриль. Готовьте все 20 минут, время от времени переворачивая на обе стороны. За 10 минут до готовности отправьте запекаться 1 перец чили. Перед подачей посолите по вкусу кукурузу. Подавайте куриные крылышки с овощами и любимыми соусами.

Голени "Дели" со специей карри с овощами

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Аппетитные голени "Дели" со специей карри на гриле / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка куриных голеней "Дели" со специей карри от ТМ "Наша Ряба Аппетитная";

– 300 граммов моркови примерно одинакового размера;

– пол апельсина;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 2 зубчика чеснока;

– сушеный орегано по вкусу;

– сушеный или свежий тимьян по вкусу.

Приготовление:

Вымойте и очистите морковь. Нарежьте ее соломкой, если она небольшая – можете оставить ее целой. Замаринуйте морковь в орегано и чабреце. Добавьте в маринад измельченный чеснок, масло, уксус, сок из половинки апельсина, перемешайте и оставьте все на 5 минут. Выложите на решетку или гриль куриные голени. Готовьте их в течение 20 минут, периодически переворачивая. Таким образом, мясо курятины будет мягким и с аппетитной корочкой. За 10 минут до окончания приготовления добавьте на гриль морковь и запекайте ее, пока она не станет мягкой.

АП – и готово! Приятного аппетита!