Существует несколько мнений, как надо правильно готовить традиционную уху: одни повара готовят ее только из одного вида рыбы, а другие – из нескольких. Мы подготовили для вас несколько вариантов ухи, каждый из которых особенный и вкусный.

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Важно: никогда не варите уху в алюминиевой посуде.

Рецепт царской ухи

Время: 80 – 110 минут

80 – 110 минут Порции: 10 – 12



Уха / Фото Повар

Ингредиенты:

– 1 кг – 1,5 кг осетра;

– 1 кг форели;

– 5 шт. репчатого лука;

– 800 г картофеля;

– 4 шт. моркови

– 200 г пшена;

– 1 лимон;

– 50 мл водки;

– 1 пучок укропа;

– соль,

– черный молотый перец;

– лавровый лист;

– черный перец горошком;

– 4 – 5 л воды.

Приготовление: