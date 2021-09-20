Існує декілька думок, як треба правильно готувати традиційну рибну юшку: одні кухарі готують її тільки з одного виду риби, а інші – з багатьох. Ми підготували для вас декілька варіантів рибної юшки, кожен з яких особливий та смачний.
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Важливо: ніколи не варіть юшку в алюмінієвому посуді.
Рецепт царської ухи
- Час: 80 – 110 хвилин
- Порції: 10 – 12
Уха / Фото Кухар
Приготування:
- Помийте рибу, відокремте голови, хвости і плавники, видаліть зябра. Філе осетра і форелі треба випатрати.
- Наріжте рибу на порційні стейки по 3 – 4 сантиметри.
- Викладіть рибний суповий набір для юшки в мішечок з марлі і киньте в казан з киплячою водою. Накрийте кришкою і варіть 20– 30 хвилин.
- Залиште дві цибулини і одну моркву для навару бульйону, а решту наріжте кубиками.
- Виварену рибу вийміть з казана та викиньте.
- Відправте в казан з рибним супом картоплю, нарізану цибулю, моркву і посоліть. Перемішайте і варіть овочі на слабкому вогні 10 хвилин.
- Висипте пшоно, додайте шматки риби та накрийте казан кришкою. Варіть уху ще 30 – 40 хвилин.
- Додайте до юшки решту спецій та через 5 хвилин нарізаний кріп і горілку.
- Зніміть казан з вогню, накрийте кришкою та залишіть настоятися на 10 хвилин.
- Подавайте уху до столу зі шматочком лимона. Смачного!