Існує декілька думок, як треба правильно готувати традиційну рибну юшку: одні кухарі готують її тільки з одного виду риби, а інші – з багатьох. Ми підготували для вас декілька варіантів рибної юшки, кожен з яких особливий та смачний.

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Важливо: ніколи не варіть юшку в алюмінієвому посуді.

Рецепт царської ухи

Час: 80 – 110 хвилин

80 – 110 хвилин Порції: 10 – 12



Уха / Фото Кухар

Інгредієнти:

– 1 кг – 1,5 кг осетра;

– 1 кг форелі;

– 5 шт. ріпчастих цибулин;

– 800 г картоплі;

– 4 шт. моркви;

– 200 г пшона;

– 1 лимон;

– 50 мл горілки;

– 1 пучок кропу;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– лавровий лист;

– чорний перець горошком;

– 4 – 5 л води.

Приготування:

Помийте рибу, відокремте голови, хвости і плавники, видаліть зябра. Філе осетра і форелі треба випатрати.

Наріжте рибу на порційні стейки по 3 – 4 сантиметри.

Викладіть рибний суповий набір для юшки в мішечок з марлі і киньте в казан з киплячою водою. Накрийте кришкою і варіть 20– 30 хвилин.

Залиште дві цибулини і одну моркву для навару бульйону, а решту наріжте кубиками.

Виварену рибу вийміть з казана та викиньте.

Відправте в казан з рибним супом картоплю, нарізану цибулю, моркву і посоліть. Перемішайте і варіть овочі на слабкому вогні 10 хвилин.

Висипте пшоно, додайте шматки риби та накрийте казан кришкою. Варіть уху ще 30 – 40 хвилин.

Додайте до юшки решту спецій та через 5 хвилин нарізаний кріп і горілку.

Зніміть казан з вогню, накрийте кришкою та залишіть настоятися на 10 хвилин.