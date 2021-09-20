Сезон ухи открыто: рецепт царской ухи в котле из осетра и форели

20 сентября 2021 , 13:48
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Источник:

24 канал

Уху можно готовить из любой красной рыбы, но наиболее вкусной она будет, если вы сварите ее еще и с добавлением голов и хребтов той рыбки, которую вы поймали собственноручно.

Существует несколько мнений, как надо правильно готовить традиционную уху: одни повара готовят ее только из одного вида рыбы, а другие – из нескольких. Мы подготовили для вас несколько вариантов ухи, каждый из которых особенный и вкусный.

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Важно: никогда не варите уху в алюминиевой посуде.

Рецепт царской ухи

  • Время: 80 – 110 минут
  • Порции: 10 – 12


Уха / Фото Повар

Ингредиенты:
– 1 кг – 1,5 кг осетра;
– 1 кг форели;
– 5 шт. репчатого лука;
– 800 г картофеля;
– 4 шт. моркови
– 200 г пшена;
– 1 лимон;
– 50 мл водки;
– 1 пучок укропа;
– соль,
– черный молотый перец;
– лавровый лист;
– черный перец горошком;
– 4 – 5 л воды.

Приготовление:

  1. Помойте рыбу, отделите головы, хвосты и плавники, удалить жабры. Филе осетра и форели надо выпотрошить.
  2. Нарежьте рыбу на порционные стейки по 3 – 4 сантиметра.
  3. Выложите рыбный суповой набор для ухи в мешочек из марли и бросьте в котел с кипящей водой. Накройте крышкой и варите 20 – 30 минут.
  4. Оставьте две луковицы и одну морковь для навара бульона, а остальные нарежьте кубиками.
  5. Вываренную рыбу выньте из котла и выбросьте.
  6. Отправьте в котел с рыбным супом картофель, нарезанный лук, морковь и посолите. Перемешайте и варите овощи на слабом огне 10 минут.
  7. Высыпьте пшено, добавьте куски рыбы и накройте казан крышкой. Варите уху еще 30 – 40 минут.
  8. Добавьте к ухе остальные специи и через 5 минут нарезанный укроп и водку.
  9. Снимите котел с огня, накройте крышкой и оставьте настояться на 10 минут.
  10. Подавайте уху к столу с кусочком лимона. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак