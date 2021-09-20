Сезон ухи открыто: рецепт царской ухи в котле из осетра и форели

Уху можно готовить из любой красной рыбы, но наиболее вкусной она будет, если вы сварите ее еще и с добавлением голов и хребтов той рыбки, которую вы поймали собственноручно.

Существует несколько мнений, как надо правильно готовить традиционную уху: одни повара готовят ее только из одного вида рыбы, а другие – из нескольких. Мы подготовили для вас несколько вариантов ухи, каждый из которых особенный и вкусный.

Читайте также Ужин за 30 минут: открытый пирог с грибами и курицей, паста в соусе болоньезе и мусака

Важно: никогда не варите уху в алюминиевой посуде.

Рецепт царской ухи

Время: 80 – 110 минут

80 – 110 минут Порции: 10 – 12



Уха / Фото Повар

– 1 кг – 1,5 кг осетра;– 1 кг форели;– 5 шт. репчатого лука;– 800 г картофеля;– 4 шт. моркови– 200 г пшена;– 1 лимон;– 50 мл водки;– 1 пучок укропа;– соль,– черный молотый перец;– лавровый лист;– черный перец горошком;– 4 – 5 л воды.

Приготовление: