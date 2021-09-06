Сезонная классика: известный американский пирог – рецепт и ключевые советы
Источник:Патріоти України
Сезон яблок в самом разгаре, ароматные рецепты из фруктов сейчас особенно актуальны. Из яблок можно приготовить немало блюд, однако американский пирог – один из самых известных.
Яблочный пирог – это классический символ американской культуры. Для того, чтобы приготовить ароматный пирог, следует детально придерживаться рецепта. Яблоки следует выбирать кислые, а тесто месить быстро. Особенно вкусным он выйдет с большим количеством начинки.
Актуально Кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было
Це надзвичайно ароматний пиріг, який особливо смакуватиме із ранковою кавою.
Рецепт американского яблочного пирога
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты
Тесто:
- 300 грамм пшеничной муки;
- 150 грамм сливочного масла;
- 50 миллилитров воды;
- 1 столовая ложка сахара,
- 0,5 чайной ложки соли.
Начинка:
- 1 килограмм яблок;
- 170 грамм сахара,
- 30 грамм сливочного масла;
- 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка корицы.
Приготовление
- Для того, чтобы тесто получилось воздушное, муку лучше просеять, чтобы добавить в нее кислорода.
- Тесто стоит месить в прохладной комнате.
- Муку соединить с сахаром и солью и перемешать.
- Порежьте масло на мелкие кубики и добавьте в муку.
- Смесь из масла и муки следует тщательно перетереть.
- В смесь влить очень холодную воду и быстро замесить тесто. Тесто оставить на 1 час в холодильнике.
- Яблоки следует помыть и высушить бумажным полотенцем. Нарезать их мелкими частицами.
- Яблоки полить лимонным соком, добавить сахар, крахмал и корицу.
- Тесто разделить на две части, меньшую часть оставить в холодильнике.
- Больший кусок теста раскатать скалкой в пласт толщиной до 1 сантиметра. Выложить в форму, на него – начинку, затем сливочное масло.
- Меньшую часть теста раскатать и нарезать на полоски.
- Берем полоски из теста и выкладываем их на пирог в виде решетки, посыпаем все сверху сахаром.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем 50 минут.
- Подавать пирог можно как теплым, так и охлажденным.
Если вы используете сладкие яблоки, можно добавить в пирог лимонный сок. Всего одна столовая ложка добавит немного терпкости.
Коричневый сахар сделает пирог влажным, насыщенного цвета и с особым карамельным вкусом.
Запеченные яблочные пироги хранятся при комнатной температуре до 2 дней. Их следует неплотно накрыть фольгой или пленкой.
Чтобы заморозить остатки, плотно укутайте их алюминиевой фольгой и храните в морозильной камере до 3-4 месяцев. Когда захотите полакомиться пирогом, его следует разморозить и разогреть в духовке при 180 градусах.