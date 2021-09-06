Сезонная классика: известный американский пирог – рецепт и ключевые советы

Сезон яблок в самом разгаре, ароматные рецепты из фруктов сейчас особенно актуальны. Из яблок можно приготовить немало блюд, однако американский пирог – один из самых известных.

Яблочный пирог – это классический символ американской культуры. Для того, чтобы приготовить ароматный пирог, следует детально придерживаться рецепта. Яблоки следует выбирать кислые, а тесто месить быстро. Особенно вкусным он выйдет с большим количеством начинки.

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Це надзвичайно ароматний пиріг, який особливо смакуватиме із ранковою кавою.

Рецепт американского яблочного пирога

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Изысканная и вкусная классика​ / Фото jocooks

Ингредиенты

Тесто:

300 грамм пшеничной муки;

150 грамм сливочного масла;

50 миллилитров воды;

1 столовая ложка сахара,

0,5 чайной ложки соли.

Начинка:

1 килограмм яблок;

170 грамм сахара,

30 грамм сливочного масла;

3 столовые ложки кукурузного крахмала;

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка корицы.

Приготовление

Для того, чтобы тесто получилось воздушное, муку лучше просеять, чтобы добавить в нее кислорода. Тесто стоит месить в прохладной комнате. Муку соединить с сахаром и солью и перемешать. Порежьте масло на мелкие кубики и добавьте в муку. Смесь из масла и муки следует тщательно перетереть. В смесь влить очень холодную воду и быстро замесить тесто. Тесто оставить на 1 час в холодильнике. Яблоки следует помыть и высушить бумажным полотенцем. Нарезать их мелкими частицами. Яблоки полить лимонным соком, добавить сахар, крахмал и корицу. Тесто разделить на две части, меньшую часть оставить в холодильнике. Больший кусок теста раскатать скалкой в ​​пласт толщиной до 1 сантиметра. Выложить в форму, на него – начинку, затем сливочное масло. Меньшую часть теста раскатать и нарезать на полоски. Берем полоски из теста и выкладываем их на пирог в виде решетки, посыпаем все сверху сахаром. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем 50 минут. Подавать пирог можно как теплым, так и охлажденным.

Яблочное лакомство / Фото jocooks

Если вы используете сладкие яблоки, можно добавить в пирог лимонный сок. Всего одна столовая ложка добавит немного терпкости.Коричневый сахар сделает пирог влажным, насыщенного цвета и с особым карамельным вкусом.Запеченные яблочные пироги хранятся при комнатной температуре до 2 дней. Их следует неплотно накрыть фольгой или пленкой.Чтобы заморозить остатки, плотно укутайте их алюминиевой фольгой и храните в морозильной камере до 3-4 месяцев. Когда захотите полакомиться пирогом, его следует разморозить и разогреть в духовке при 180 градусах.