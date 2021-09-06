Сезонная классика: известный американский пирог – рецепт и ключевые советы

6 сентября 2021 , 20:30
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Источник:

Патріоти України

Сезон яблок в самом разгаре, ароматные рецепты из фруктов сейчас особенно актуальны. Из яблок можно приготовить немало блюд, однако американский пирог – один из самых известных.

Яблочный пирог – это классический символ американской культуры. Для того, чтобы приготовить ароматный пирог, следует детально придерживаться рецепта. Яблоки следует выбирать кислые, а тесто месить быстро. Особенно вкусным он выйдет с большим количеством начинки.

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Це надзвичайно ароматний пиріг, який особливо смакуватиме із ранковою кавою.

Рецепт американского яблочного пирога

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Изысканная и вкусная классика​ / Фото jocooks

Ингредиенты

Тесто:

  • 300 грамм пшеничной муки;
  • 150 грамм сливочного масла;
  • 50 миллилитров воды;
  • 1 столовая ложка сахара,
  • 0,5 чайной ложки соли.

Начинка:

  • 1 килограмм яблок;
  • 170 грамм сахара,
  • 30 грамм сливочного масла;
  • 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка корицы.

Приготовление

  1. Для того, чтобы тесто получилось воздушное, муку лучше просеять, чтобы добавить в нее кислорода.
  2. Тесто стоит месить в прохладной комнате.
  3. Муку соединить с сахаром и солью и перемешать.
  4. Порежьте масло на мелкие кубики и добавьте в муку.
  5. Смесь из масла и муки следует тщательно перетереть.
  6. В смесь влить очень холодную воду и быстро замесить тесто. Тесто оставить на 1 час в холодильнике.
  7. Яблоки следует помыть и высушить бумажным полотенцем. Нарезать их мелкими частицами.
  8. Яблоки полить лимонным соком, добавить сахар, крахмал и корицу.
  9. Тесто разделить на две части, меньшую часть оставить в холодильнике.
  10. Больший кусок теста раскатать скалкой в ​​пласт толщиной до 1 сантиметра. Выложить в форму, на него – начинку, затем сливочное масло.
  11. Меньшую часть теста раскатать и нарезать на полоски.
  12. Берем полоски из теста и выкладываем их на пирог в виде решетки, посыпаем все сверху сахаром.
  13. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем 50 минут.
  14. Подавать пирог можно как теплым, так и охлажденным.

Яблочное лакомство / Фото jocooks

Советы
Если вы используете сладкие яблоки, можно добавить в пирог лимонный сок. Всего одна столовая ложка добавит немного терпкости.
Коричневый сахар сделает пирог влажным, насыщенного цвета и с особым карамельным вкусом.
Запеченные яблочные пироги хранятся при комнатной температуре до 2 дней. Их следует неплотно накрыть фольгой или пленкой.
Чтобы заморозить остатки, плотно укутайте их алюминиевой фольгой и храните в морозильной камере до 3-4 месяцев. Когда захотите полакомиться пирогом, его следует разморозить и разогреть в духовке при 180 градусах.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська