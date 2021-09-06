Яблучний пиріг – це класичний символ американської культури. Для того, щоб приготувати запашний пиріг, слід детально дотримуватися рецепту. Яблука слід обирати кислі, а тісто місити швидко. Особливо смачним він вийде із великою кількістю начинки.

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Це надзвичайно ароматний пиріг, який особливо смакуватиме із ранковою кавою.

Рецепт американського яблучного пирога

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Вишукана та смачна класика / Фото jocooks

Інгредієнти

Тісто:

  • 300 грам пшеничного борошна;
  • 150 грам вершкового масла;
  • 50 мілілітрів води;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 0,5 чайної ложки солі.

Начинка:

  • 1 кілограм яблук;
  • 170 грам цукру;
  • 30 грам вершкового масла;
  • 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • 1 чайна ложка кориці.

Приготування

  1. Для того, щоб тісто вийшло повітряне, борошно краще просіяти, щоб додати у нього кисню.
  2. Тісто варто місити у прохолодній кімнаті.
  3. Борошно з’єднати з цукром і сіллю та вимішати.
  4. Поріжте масло на дрібні кубики та додайте у борошно.
  5. Суміш із масла та борошна слід ретельно перетерти.
  6. У суміш влити дуже холодну воду та швидко замісити тісто
  7. Тісто залишити на 1 годину в холодильнику.
  8. Яблука слід помити та висушити паперовим рушником. Нарізати їх дрібними частинками.
  9. Яблука полити лимонним соком, додати цукор, крохмаль і корицю.
  10. Тісто розділити на дві частини, меншу частину залишити у холодильнику. Більший шматок тіста розкачати качалкою в пласт товщиною до 1 сантиметра. Викласти у форму, на нього — начинку, потім вершкове масло.
  11. Меншу частину тіста розкачати та нарізати на смужки.
  12. Беремо смужки з тіста і викладаємо їх на пиріг у вигляді решітки, посипаємо все зверху цукром.
  13. Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо 50 хвилин.
  14. Подавати пиріг можна як теплим, так і охолодженим.

Яблучний смаколик / Фото jocooks