На вулиці вже досить тепло, а на грядках дозрівають перші зелені смаколики серед яких спаржа, свіжі салати, редиска та редька.

Чим корисні сезонні продукти травня, якими вітамінами та мінералами вони багаті – далі у матеріалі.

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Дієтологи стверджують, що найкраще харчуватися сезонними продуктами, а не купувати тепличні несезонні смаколики.

– спаржа

Зелена спаржа

Спаржа, або ще її називають аспарагус вважається делікатесним продуктом. Існує кілька видів спаржі, проте найпопулярнішими є зелена, біла та фіолетова. Смак спаржі не залежить від її кольору.

Спаржу використовують як гарнір, маринують, запікають, обсмажують, додають до супів та запіканок.

– качановий салат

Салат Ромен

Існує безліч видів салатів, проте найпопулярнішим є Айсберг, Ромен, Фрізе та Лоло Россо. Всі вони надзвичайно корисні для людського організму, адже містять багато мінералів та вітамінів, а ще зовсім не калорійні.

Найчастіше зі свіжого листя качанових салатів готують свіжі салати з додаванням інших овочів, а заправляють страви оливковою олією або класичними соусами.

– салат латук

Салат латук

Ще один популярний вид салату – латук. Він містить безліч корисних вітамінів та мінералів, серед яких мідь, цинк, селен, марганець та залізо.

В давнину над вирощуванням салату латук трудилися цілі сім'ї, а сьогодні його вважають один із найвживаніших салатів.

– молодий горошок

Зелений горошок

Горошок вважається однією із найдавніших овочевих культур, що вирощується людством. Зелений молодий горошок має приємний смак та аромат, що дозволяє споживати його свіжим. Також з молодого горошку готують смачні пюре, рагу та овочеві пироги.

Зелений горошок багатий на вітаміни групи В, С і К, кальцій, магній, фосфор і залізо.

– редиска

Пучок редиски

Редиска однією з перших з'являється на овочевій грядці. Редиску радять вживати при боротьбі з надлишковою вагою, адже вона низькокалорійна та багата на вітаміни й мінерали. Серед них вітаміни групи В, ніацин, мінерали такі як калій, кальцій, фосфор, магній, натрій і залізо.

– салат рукола

Салат рукола

Салат рукола незвичний саме через свій смак, виражений горіховий аромат та легкі нотки гіркоти. Спробувавши руколу один раз, ви вже не зможете забути її смак, а дізнавшись про безліч корисних властивостей рослини введете до свого звичного раціону.

Листя руколи насичене різними мікроелементами (йод, залізо, кальцій, калій і магній) і вітамінами груп С, В, А, К, Е, Т. В насінні рослини знаходиться не менше 30% ефірних олій.

– шпинат

Листя шпинату

Шпинат надзвичайно корисний для людського організму, його використовують для приготування дієтичних страв: салатів, запіканок, подають як гарнір до риби чи м'яса.

– редька

Різні сорти редьки

Редька – смачний та цілющий овоч, який точно має бути присутнім в раціоні кожної людини. Існує безліч сортів редьки, починаючи від зимової чорної до рожевої та білої.

Найчастіше з редьки готують свіжі салати до гарнірів, м'яса чи риби. До речі, найкраще її вживати сирою.

– капуста білокачанна

Качан білокачанної капусти

З білокачанної капусти готують голубці, додають її у борщ або тушкують з м'ясом. Універсальний овоч популярний на кухні всіх господинь.

Білокачанна капуста вважається дієтичним продуктом, тому що присутня в ній тартанова кислота запобігає накопиченню жирової тканини. Особливо багато цієї кислоти в сирому продукті.

– опеньки

Літні опеньки

Існує понад 20 видів опеньок, проте не всі з них їстівні, а деякі навіть отруйні.

Опеньки особливо смачні в маринованому вигляді, також підходять і для соління, сушіння. Технологія приготування повинна дотримуватися строго, інакше можливі отруєння. Попереднє відварювання мінімум 40 хвилин обов'язкове.

– зелена цибуля

Молода зелена цибуля

Зелена цибуля містить велику кількість корисних вітамінів і мікроелементів, серед яких вітаміни груп А і В, фітонциди, залізо, цинк, фтор, магній, тому її радять їсти для профілактики авітамінозу.

– м'ята

Свіже листя м'яти

М'яту використовують не тільки у медицині чи косметології, вона чудово смакує й в кулінарії.

Крім ментолу в м’яті присутні речовини натурального походження: аскорбінова кислота, дубильні речовини, каротин, рутин, фітостероли.

В кулінарії м'яту додають у коктейлі, десерти та овочеві гарніри.