Этот рецепт особенный и очень необычный с техникой сферификации. Она позволяет готовить блюда, которые мы не могли себе представить в особом виде. Например, вы могли представить себе напиток сангрия, но в густом, стабилизированном состоянии.

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Шеф-повар из Академии шеф-поваров Украины поделились с читателями рецептом амюзбуша (закуски на один укус) "Сферическая сангрия", который не только поразит гостей с видом и вкусом, но и вызовет незаурядные овации.

Рецепт "Сферическая сангрия"

Ингредиенты у основания:

– 750 миллилитров красного или белого вина;

– 200 миллилитров бренди;

– 600 миллилитров газировки;

– по 1 лимону, лайма;

– апельсин, яблоко;

– 1 ванильная палочка;

– 0,5 г ксантана;

– 0,5 г глюконата.

Для альгинатной воды:

– 1 литр воды;

– 5 граммов альгината.

Приготовление:

Смешиваем вино, бренди, газировку. Добавляем фрукты и семена ванильной палочки. Хорошо перемешиваем и даем настояться не менее 3 часов в холодильнике. Процеживаем через сито.

В 200 г смеси добавляем текстуры ксантан и глюконат. Перемешиваем блендером, даем отстояться пузырькам.

Мерной ложкой формируем область и погружаем ее в альгинатную воду. Ждем 2 – 3 минуты до формирования мембраны.

Далее промываем в чистой воде.

Приводим с сегментами апельсина, слайсом яблока и цедрой лимона.

Эксперементируем только по проверенным рецептам. Пусть вкушает!