Этот рецепт особенный и очень необычный с техникой сферификации. Она позволяет готовить блюда, которые мы не могли себе представить в особом виде. Например, вы могли представить себе напиток сангрия, но в густом, стабилизированном состоянии.
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Шеф-повар из Академии шеф-поваров Украины поделились с читателями рецептом амюзбуша (закуски на один укус) "Сферическая сангрия", который не только поразит гостей с видом и вкусом, но и вызовет незаурядные овации.
Рецепт "Сферическая сангрия"
Приготовление:
- Смешиваем вино, бренди, газировку. Добавляем фрукты и семена ванильной палочки. Хорошо перемешиваем и даем настояться не менее 3 часов в холодильнике. Процеживаем через сито.
- В 200 г смеси добавляем текстуры ксантан и глюконат. Перемешиваем блендером, даем отстояться пузырькам.
- Мерной ложкой формируем область и погружаем ее в альгинатную воду. Ждем 2 – 3 минуты до формирования мембраны.
- Далее промываем в чистой воде.
- Приводим с сегментами апельсина, слайсом яблока и цедрой лимона.
Эксперементируем только по проверенным рецептам. Пусть вкушает!