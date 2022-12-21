Сферическая сангрия – изысканный рецепт к праздничному столу

Сейчас редко чем можно удивить родных или гостей, которые ежегодно собираются за праздничным Новогодним столом. Чтобы поразить гостей наповал за праздничным столом предоставьте им сангрию, но в интересах.

Этот рецепт особенный и очень необычный с техникой сферификации. Она позволяет готовить блюда, которые мы не могли себе представить в особом виде. Например, вы могли представить себе напиток сангрия, но в густом, стабилизированном состоянии.

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Шеф-повар из Академии шеф-поваров Украины поделились с читателями рецептом амюзбуша (закуски на один укус) "Сферическая сангрия", который не только поразит гостей с видом и вкусом, но и вызовет незаурядные овации.

Рецепт "Сферическая сангрия"

– 750 миллилитров красного или белого вина;– 200 миллилитров бренди;– 600 миллилитров газировки;– по 1 лимону, лайма;– апельсин, яблоко;– 1 ванильная палочка;– 0,5 г ксантана;– 0,5 г глюконата.– 1 литр воды;– 5 граммов альгината.

Приготовление:

Смешиваем вино, бренди, газировку. Добавляем фрукты и семена ванильной палочки. Хорошо перемешиваем и даем настояться не менее 3 часов в холодильнике. Процеживаем через сито.

В 200 г смеси добавляем текстуры ксантан и глюконат. Перемешиваем блендером, даем отстояться пузырькам.

Мерной ложкой формируем область и погружаем ее в альгинатную воду. Ждем 2 – 3 минуты до формирования мембраны.

Далее промываем в чистой воде.

Приводим с сегментами апельсина, слайсом яблока и цедрой лимона.

Эксперементируем только по проверенным рецептам. Пусть вкушает!