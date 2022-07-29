Шакшука – блюдо, популярное в Израиле, других частях Ближнего Востока и Северной Африки. Кушанье традиционно готовят из куриных яиц, помидоров и болгарского перца.
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Шакшука точно придется вам по душе, если вы любите яичницу. Она готовится из простых, а главное полезных ингредиентов. Ее можно считать даже вегетарианским блюдом, ведь в состав не входит мясо.
Рецепт шакшуки с сыром фета
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Нарежьте репчатый лук мелкими кусочками, обжарьте его на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Сладкий болгарский перец порежьте произвольными кусочками и обжарьте вместе с луком. Выложите консервированные томаты в сковороду, влейте сок в овощную зажарку и тушите 10 – 15 минут на медленном огне под крышкой.
- Посыпьте овощи любимыми специями, сдобрите солью и черным молотым перцем.
- Выбейте поверх овощей куриные яйца, посолите их и накройте крышкой. Готовьте блюдо до тех пор, пока яйца не приготовятся.
- Нарежьте зеленый лук и петрушку и посыпьте шакшуку. Сверху положите кусочки сырой феты и накройте блюдо еще на несколько минут.
- Выложите блюдо на порционные тарелки и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления шакшуки: