Шакшука – блюдо, популярное в Израиле, других частях Ближнего Востока и Северной Африки. Кушанье традиционно готовят из куриных яиц, помидоров и болгарского перца.

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Шакшука точно придется вам по душе, если вы любите яичницу. Она готовится из простых, а главное полезных ингредиентов. Ее можно считать даже вегетарианским блюдом, ведь в состав не входит мясо.

Рецепт шакшуки с сыром фета

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Нарежьте репчатый лук мелкими кусочками, обжарьте его на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.
  • Сладкий болгарский перец порежьте произвольными кусочками и обжарьте вместе с луком. Выложите консервированные томаты в сковороду, влейте сок в овощную зажарку и тушите 10 – 15 минут на медленном огне под крышкой.
  • Посыпьте овощи любимыми специями, сдобрите солью и черным молотым перцем.
  • Выбейте поверх овощей куриные яйца, посолите их и накройте крышкой. Готовьте блюдо до тех пор, пока яйца не приготовятся.
  • Нарежьте зеленый лук и петрушку и посыпьте шакшуку. Сверху положите кусочки сырой феты и накройте блюдо еще на несколько минут.
  • Выложите блюдо на порционные тарелки и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления шакшуки: