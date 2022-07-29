Шакшука – блюдо, популярное в Израиле, других частях Ближнего Востока и Северной Африки. Кушанье традиционно готовят из куриных яиц, помидоров и болгарского перца.

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Шакшука точно придется вам по душе, если вы любите яичницу. Она готовится из простых, а главное полезных ингредиентов. Ее можно считать даже вегетарианским блюдом, ведь в состав не входит мясо.

Рецепт шакшуки с сыром фета

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 5 куриных яиц;

– 1 сладкий болгарский перец;

– половина репчатого лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 450 граммов помидоров (могут быть консервированы);

– 300 граммов томатного сока;

– 120 граммов фета;

– любимые специи (сухой базилик, орегано, майоран);

– свежая петрушка;

– свежий зеленый лук.

Приготовление:

Нарежьте репчатый лук мелкими кусочками, обжарьте его на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Сладкий болгарский перец порежьте произвольными кусочками и обжарьте вместе с луком. Выложите консервированные томаты в сковороду, влейте сок в овощную зажарку и тушите 10 – 15 минут на медленном огне под крышкой.

Посыпьте овощи любимыми специями, сдобрите солью и черным молотым перцем.

Выбейте поверх овощей куриные яйца, посолите их и накройте крышкой. Готовьте блюдо до тех пор, пока яйца не приготовятся.

Нарежьте зеленый лук и петрушку и посыпьте шакшуку. Сверху положите кусочки сырой феты и накройте блюдо еще на несколько минут.

Выложите блюдо на порционные тарелки и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления шакшуки: