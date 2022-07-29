Шакшука – страва, яка популярна в Ізраїлі, інших частинах Близького Сходу та Північної Африки. Страву традиційно готують з курячих яєць, помідорів та болгарського перцю.

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Шакшука точно припаде вам до душі, якщо ви полюбляєте яєчню. Вона готується із простих, а головне корисних інгредієнтів. Її можна вважати навіть вегетаріанською стравою, адже до складу не входить м'ясо.

Рецепт шакшуки з сиром фета

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4

Приготування:

  • Наріжте ріпчасту цибулю дрібними шматочками, обсмажте її на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.
  • Солодкий болгарський перець наріжте довільними шматочками та обсмажте разом з цибулею. Викладіть консервовані томати в сковорідку, влийте сік до овочевої засмажки та тушкуйте 10 – 15 хвилин на повільному вогні під кришкою.
  • Посипте овочі улюбленими спеціями, присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
  • Вибийте поверх овочів курячі яйця, посоліть їх та накрийте кришкою. Готуйте страву, доки яйця не приготуються.
  • Наріжте зелену цибулю та петрушку та посипте шакшуку. Зверху покладіть шматочки сиру фета та накрийте страву ще на кілька хвилин.
  • Викладіть страву на порційні тарілки та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування шакшуки: