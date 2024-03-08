Израильская классика на вашем столе: простой рецепт шакшуки

8 марта 2024, 23:40
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Kwestia smaku

Шакшука – это традиционное блюдо из кухни Ближнего Востока, которое стало популярным во всем мире. Основные ингредиенты – яйца, помидоры, перцы и специи. Это все томится вместе в соусе из томатов.

Она обычно подается с хлебом, который погружают в это сочное блюдо. Шакшука является отличным выбором для завтрака, ведь она очень сытная и вкусная.

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Рецепт шакшуки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– половина столовой ложки оливкового масла;
– половина зубчика чеснока;
– специи: соль и свежемолотый перец, щепотка орегано и по желанию чили и тмин;
– 2 яйца;
– свежий базилик, багет для подачи.

Приготовление:

  1. Бланшируйте помидоры и очистите от кожуры.
  2. Разрежьте их на четвертинки, удалите плодоножки, мякоть нарежьте кубиками.
  3. В небольшую сковородку (диаметром около 20 сантиметров) влейте оливковое масло и тертый чеснок и немного обжарьте.
  4. Помидоры выложите в кастрюлю, приправьте солью, перцем и специями.
  5. Перемешайте и интенсивно жарьте на сильном огне около 4 минут, не перемешивая (тогда помидоры испарятся и сохранят структуру, если помешивать – превратятся в пюре).
  6. К жареным помидорам добавьте яйца и посолите.
  7. Накройте крышкой и готовьте примерно 3 минуты или пока яичные белки не застынут. Подавайте со свежим базиликом и багетом.
Результат всегда фантастический: как приготовить старинную украинскую кашу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська