Израильская классика на вашем столе: простой рецепт шакшуки

Шакшука – это традиционное блюдо из кухни Ближнего Востока, которое стало популярным во всем мире. Основные ингредиенты – яйца, помидоры, перцы и специи. Это все томится вместе в соусе из томатов.

Она обычно подается с хлебом, который погружают в это сочное блюдо. Шакшука является отличным выбором для завтрака, ведь она очень сытная и вкусная.

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Рецепт шакшуки

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

– 2 помидора;– половина столовой ложки оливкового масла;– половина зубчика чеснока;– специи: соль и свежемолотый перец, щепотка орегано и по желанию чили и тмин;– 2 яйца;– свежий базилик, багет для подачи.

Приготовление:

Бланшируйте помидоры и очистите от кожуры. Разрежьте их на четвертинки, удалите плодоножки, мякоть нарежьте кубиками. В небольшую сковородку (диаметром около 20 сантиметров) влейте оливковое масло и тертый чеснок и немного обжарьте. Помидоры выложите в кастрюлю, приправьте солью, перцем и специями. Перемешайте и интенсивно жарьте на сильном огне около 4 минут, не перемешивая (тогда помидоры испарятся и сохранят структуру, если помешивать – превратятся в пюре). К жареным помидорам добавьте яйца и посолите. Накройте крышкой и готовьте примерно 3 минуты или пока яичные белки не застынут. Подавайте со свежим базиликом и багетом.

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