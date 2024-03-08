Вона зазвичай подається з хлібом, який занурюють у цю соковиту страву. Шакшука є відмінним вибором для сніданку, адже вона дуже ситна та смачна.

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Рецепт шакшуки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Бланшуйте помідори та очистіть від шкірки.
  2. Розріжте їх на четвертинки, видаліть плодоніжки, м’якоть наріжте кубиками.
  3. У невелику сковорідку (діаметром близько 20 сантиметрів) влийте оливкову олію і тертий часник та трохи обсмажте.
  4. Помідори викладіть в каструлю, приправте сіллю, перцем і спеціями.
  5. Перемішайте та інтенсивно смажте на сильному вогні близько 4 хвилин, не перемішуючи (тоді помідори випаруються і збережуть структуру, якщо помішувати – перетворяться у пюре).
  6. До смажених помідорів додайте яйця і посоліть.
  7. Накрийте кришкою та готуйте приблизно 3 хвилини або поки яєчні білки не застигнуть. Подавайте зі свіжим базиліком і багетом.