Вона зазвичай подається з хлібом, який занурюють у цю соковиту страву. Шакшука є відмінним вибором для сніданку, адже вона дуже ситна та смачна.
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Рецепт шакшуки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Бланшуйте помідори та очистіть від шкірки.
- Розріжте їх на четвертинки, видаліть плодоніжки, м’якоть наріжте кубиками.
- У невелику сковорідку (діаметром близько 20 сантиметрів) влийте оливкову олію і тертий часник та трохи обсмажте.
- Помідори викладіть в каструлю, приправте сіллю, перцем і спеціями.
- Перемішайте та інтенсивно смажте на сильному вогні близько 4 хвилин, не перемішуючи (тоді помідори випаруються і збережуть структуру, якщо помішувати – перетворяться у пюре).
- До смажених помідорів додайте яйця і посоліть.
- Накрийте кришкою та готуйте приблизно 3 хвилини або поки яєчні білки не застигнуть. Подавайте зі свіжим базиліком і багетом.