Она обычно подается с хлебом, который погружают в это сочное блюдо. Шакшука является отличным выбором для завтрака, ведь она очень сытная и вкусная.
Не пропустите "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт шакшуки
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Бланшируйте помидоры и очистите от кожуры.
- Разрежьте их на четвертинки, удалите плодоножки, мякоть нарежьте кубиками.
- В небольшую сковородку (диаметром около 20 сантиметров) влейте оливковое масло и тертый чеснок и немного обжарьте.
- Помидоры выложите в кастрюлю, приправьте солью, перцем и специями.
- Перемешайте и интенсивно жарьте на сильном огне около 4 минут, не перемешивая (тогда помидоры испарятся и сохранят структуру, если помешивать – превратятся в пюре).
- К жареным помидорам добавьте яйца и посолите.
- Накройте крышкой и готовьте примерно 3 минуты или пока яичные белки не застынут. Подавайте со свежим базиликом и багетом.