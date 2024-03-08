Она обычно подается с хлебом, который погружают в это сочное блюдо. Шакшука является отличным выбором для завтрака, ведь она очень сытная и вкусная.

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Рецепт шакшуки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Бланшируйте помидоры и очистите от кожуры.
  2. Разрежьте их на четвертинки, удалите плодоножки, мякоть нарежьте кубиками.
  3. В небольшую сковородку (диаметром около 20 сантиметров) влейте оливковое масло и тертый чеснок и немного обжарьте.
  4. Помидоры выложите в кастрюлю, приправьте солью, перцем и специями.
  5. Перемешайте и интенсивно жарьте на сильном огне около 4 минут, не перемешивая (тогда помидоры испарятся и сохранят структуру, если помешивать – превратятся в пюре).
  6. К жареным помидорам добавьте яйца и посолите.
  7. Накройте крышкой и готовьте примерно 3 минуты или пока яичные белки не застынут. Подавайте со свежим базиликом и багетом.