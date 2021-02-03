Шакшука с куриными мацаболами – вкусный рецепт сытного завтрака
Рецепт шакшуки с оригинальными мацаболами станет любимым завтраком вашей семьи!
Источник: Наша Ряба
Шакшука – это блюдо в основе которого есть куриные яйца обжаренные в соусе из помидоров, перца, лука и специй. Это блюдо популярно в большинстве арабских стран и Израиле.
Читайте также Луковый суп, снимающий похмелье: рецепт Владимира Ярославского
Обычно шакшуку подают с питой или кусочками хлеба к завтраку. Мы предлагаем вам приготовить настоящую шакшуку с оригинальными мацаболами из куриного филе.
- Для приготовления мацаболов поломайте руками мацу на маленькие кусочки, залейте ее яйцом и добавьте тертый лук.
- Куриное филе измельчите на мясорубке или в блендере, соедините с мацой и перемешайте.
- Посолите, поперчите, перемешайте и сформируйте из полученной массы мячики размером с грецкий орех. На сковороде обжарьте их до румяности.
- Для приготовления шакшуки лук, сладкий перец и помидор нарежьте средними кубиками, а чеснок – ломтиками. Обжарьте овощи на оливковом масле, добавьте к ним томатный сок, мацаболы и тушите на умеренном огне 3-4 минуты.
- В полученный соус вбейте яйца и держте на огне до готовности. Желток должен быть жидким, белок – готовым.
- Подвайте шакшуку прямо в сковороде, притрусив нарезанными кружочками оливками, выложив островками йогурт и хорошо притрусив рубленой зеленью. Также к блюду уместно подать хлеб. Приятного аппетита!
Источник: Наша Ряба
Поделиться новостью