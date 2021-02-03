Рецепт шакшуки с оригинальными мацаболами станет любимым завтраком вашей семьи!

Источник: Наша Ряба

Шакшука – это блюдо в основе которого есть куриные яйца обжаренные в соусе из помидоров, перца, лука и специй. Это блюдо популярно в большинстве арабских стран и Израиле.

Читайте также Луковый суп, снимающий похмелье: рецепт Владимира Ярославского

Обычно шакшуку подают с питой или кусочками хлеба к завтраку. Мы предлагаем вам приготовить настоящую шакшуку с оригинальными мацаболами из куриного филе.

Как приготовить шакшуку дома

Ингредиенты:

Для мацаболов:

– 1 шт. куриного филе;

– 50 г мацы;

– 1 куриное яйцо;

– 1 луковица;

Для шакшуки:

– 100 г томатного сока;

– 300 г помидоров;

– 1 луковица;

– 100 г болгарского перца;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 мл оливкового масла;

– по 10 г петрушки и кинзы;

– 60 мл йогурта;

– 50 г оливок;

– 4 яйца.