Шакшука з курячими мацаболами - смачний рецепт ситного сніданку
Рецепт шакшуки з оригінальними мацаболами стане улюбленим сніданком вашої родини!
Джерело: Наша Ряба
Шакшука – це страва в основі якої є курячі яйця обсмажені в соусі з помідорів, перцю, цибулі та спецій. Ця страва популярна в більшості арабських країн та Ізраїлі.
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Зазвичай шакшуку подають з пітою або шматочками хліба до сніданку. Ми пропонуємо вам приготувати справжню шакшуку з оригінальними мацаболами з курячого філе.
Як приготувати шакшуку вдома
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Для приготування мацаболів ламаємо руками мацу на маленькі шматочки, заливаємо її яйцем та додаємо терту цибулю.
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Куряче філе подрібніть на м'ясорубці або в блендері, з'єднайте з мацою та перемішайте.
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Солимо, перчимо, перемішуємо і формуємо з отриманої маси м’ячики розміром з волоський горіх. На пательні обсмажуємо їх до рум’яності.
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Для приготування шакшуки цибулю, солодкий перець та помідор нарізаємо середніми кубиками, а часник — скибочками. Обсмажуємо овочі на оливковій олії, додаємо до них томатний сік, мацаболи і тушкуємо на помірному вогні 3–4 хвилини.
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В отриманий соус вбиваємо яйця та тримаємо на вогні до готовності. Жовток має бути рідким, білок — готовим.
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Подаємо шакшуку прямо в пательні, притрусивши нарізаними кружальцями оливок, виклавши острівцями йогурт та добре притрусивши січеною зеленню. Також до страви доречно подати хліб. Смачного!
Джерело: Наша Ряба
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