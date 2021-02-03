Рецепт шакшуки з оригінальними мацаболами стане улюбленим сніданком вашої родини!

Джерело: Наша Ряба

Шакшука – це страва в основі якої є курячі яйця обсмажені в соусі з помідорів, перцю, цибулі та спецій. Ця страва популярна в більшості арабських країн та Ізраїлі.

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Зазвичай шакшуку подають з пітою або шматочками хліба до сніданку. Ми пропонуємо вам приготувати справжню шакшуку з оригінальними мацаболами з курячого філе.

Як приготувати шакшуку вдома

Інгредієнти:

Для мацаболів:

– 1 шт. курячого філе;

– 50 г маци;

– 1 куряче яйце;

– 1 цибулина;

Для шакшуки:

– 100 г томатного соку;

– 300 г помідорів;

– 1 цибулина;

– 100 г болгарського перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 50 мл оливкової олії;

– по 10 г петрушки та кінзи;

– 60 мл йогурту;

– 50 г оливок;

– 4 яйця.