Луковый суп по рецепту Владимира Ярославского снимает похмелье
Настоящий классический суп французской кухни по рецепту Владимира Ярославского уже завтра может быть на вашем обеденном столе. Нужно просто его приготовить по рецепту, а продукты для блюда точно найдутся в холодильнике каждой хозяйки.
Источник: инстаграм Владимира Ярославского
Украинский шеф-повар и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" поделился с читателями своим любимым супом из французской кухни – луковым супом.
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Нежный и наваристый луковый суп очень популярен во Франции. Для его приготовления вам потребуется немного времени, но результат вас удивит.
Также суп отлично подходит для употребления после шумной вечеринки, он забирает похмелье и улучшает самочувствие.
Суп французских бедняков, имеет богатое наследие и готовят его все по-разному. Есть легенда даже о Людовике XI – суп с шампанским, – именно так Владимир Ярославский комментирует это блюдо.
Как приготовить луковый суп дома
- Заранее отварите насыщенный мясной бульон из куриных костей и крыльев, можно добавить букет Гарни.
- Лук порежьте соломкой, обжарьте на масле и сливочном масле. Не забывайте постоянно помешивать.
- Процесс обжаривания лука должен длиться около 35-45 минут на маленьком огне.
- Когда лук очень хорошо поджарился и протушился, румяный, душистый и мягкий, Владимир Ярославский добавляет щепотку сахара для вкуса. Также молотого перца, тимьяна и вливает коньяк, через минуту белое вино – лучше Херес. Дайте вину испариться, добавьте бульон и доведите до вкуса – это о соли.
- Владимир Ярославский добавляет к блюду щепотку мускатного ореха и немного соуса Ру.
- В супницу налейте суп, положите ломтик хлеба и посыпьте сыром. Доливайте суп почти до верха. Отправьте супницу в духовку и запеките до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Источник: Владимир Ярославский
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