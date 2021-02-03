Настоящий классический суп французской кухни по рецепту Владимира Ярославского уже завтра может быть на вашем обеденном столе. Нужно просто его приготовить по рецепту, а продукты для блюда точно найдутся в холодильнике каждой хозяйки.

Источник: инстаграм Владимира Ярославского

Украинский шеф-повар и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" поделился с читателями своим любимым супом из французской кухни – луковым супом.

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Нежный и наваристый луковый суп очень популярен во Франции. Для его приготовления вам потребуется немного времени, но результат вас удивит.

Также суп отлично подходит для употребления после шумной вечеринки, он забирает похмелье и улучшает самочувствие.

Суп французских бедняков, имеет богатое наследие и готовят его все по-разному. Есть легенда даже о Людовике XI – суп с шампанским, – именно так Владимир Ярославский комментирует это блюдо.

Как приготовить луковый суп дома

Ингредиенты:

– 500 г очищенной лука;

– 60 г сливочного масла;

– 20 г оливкового масла;

– 10 г сахара,

– 750 г насыщенного бульона;

– 75 г белое сухое вино (можно даже херес)

– 1 ст. ложка коньяка;

– черный и душистый перец;

– мускатный орех;

– свежий или сухой тимьян;

– хлеб;

– 100 г сыр Грюйер.