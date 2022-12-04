Шакшука – это вариант приготовления яичницы, пришедший к нам с Ближнего Востока. Кому именно принадлежит открытие этого рецепта – остается загадкой, хотя за авторство блюда борются сразу несколько народов.

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Одна из особенностей шакшуки состоит в том, что вы можете добавлять ингредиенты по своему вкусу и усмотрению, незаменимыми должны быть только яйца, помидоры и специи.

Рецепт шакшуки

Время: 20 минут

Порций: 1

Невероятная вкуснятина за считанные минуты / Фото Cookery

Ингредиенты:

3 яйца;

2 помидора;

1 зубчик чеснока;

1/4 луковицы;

половина болгарского перца;

300 грамм консервированных томатов пелати;

щепотка зиры;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры моем, обсушиваем, нарезаем кубиками и перекладываем в миску. Зубчик чеснока чистим, прижимаем и мелко нарезаем. Мелко нарезаем лук. Добавляем все в томаты. Перец нарезаем кубиками. В миску с овощами добавляем пелати, солим и добавляем столовую ложку оливкового масла. Вторую ложку масла разогреваем на сковороде и обжариваем смесь 5 – 7 минут. В процессе добавляем щепотку зиры. Аккуратно вбиваем на сковородку яйца. Солим и перчим по вкусу и готовим 3 минуты на маленьком огне. Разогреваем духовку до 220 градусов и запекаем 3 – 5 минут, в зависимости от готовности яйца вы любите.