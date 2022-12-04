Шакшука – це варіант приготування яєчні, який прийшов до нас з Близького Сходу. Кому саме належить відкриття цього рецепту – залишається загадкою, хоча за авторство страви боряться одразу кілька народів.

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Одна з особливостей шакшуки полягає у тому, що ви можете додавати інгредієнти на свій смак та розсуд, незамінними повинні бути лише яйця, помідори та спеції.

Рецепт шакшуки

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Неймовірна смакота за лічені хвилини / Фото Cookery

Інгредієнти:

3 яйця;

2 помідори;

1 зубчик часнику;

1/4 цибулини;

половина болгарського перцю;

300 грамів консервованих томатів пелаті;

дрібка зіри;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помідори миємо, обсушуємо, нарізаємо кубиками та перекладаємо у миску. Зубчик часнику чистимо, притискаємо та дрібно нарізаємо. Дрібно нарізаємо цибулю. Додаємо все до томатів. Перець нарізаємо кубиками. У миску з овочами додаємо пелаті, солимо та додаємо столову ложку оливкової олії. Другу ложку олії розігріваємо на сковорідці і обсмажуємо суміш 5 – 7 хвилин. У процесі додаємо дрібку зіри. Акуратно вбиваємо на сковорідку яйця. Солимо та перчимо до смаку і готуємо 3 хвилини на маленькому вогні. Розігріваємо духовку до 220 градусів та запікаємо 3 – 5 хвилин, в залежності від того, якої готовності яйця ви полюбляєте.