Откладываем обыденность: рецепт неповторимой шакшуки
4 декабря 2022, 12:10Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Яичница – это блюдо, которым уже невозможно удивить. Впрочем, некоторые способы ее приготовления дарят такой особый вкус, к которому хочется возвращаться снова и снова.
Шакшука – это вариант приготовления яичницы, пришедший к нам с Ближнего Востока. Кому именно принадлежит открытие этого рецепта – остается загадкой, хотя за авторство блюда борются сразу несколько народов.
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Одна из особенностей шакшуки состоит в том, что вы можете добавлять ингредиенты по своему вкусу и усмотрению, незаменимыми должны быть только яйца, помидоры и специи.
Рецепт шакшуки
Время: 20 минут
Порций: 1
Невероятная вкуснятина за считанные минуты / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 2 помидора;
- 1 зубчик чеснока;
- 1/4 луковицы;
- половина болгарского перца;
- 300 грамм консервированных томатов пелати;
- щепотка зиры;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры моем, обсушиваем, нарезаем кубиками и перекладываем в миску.
- Зубчик чеснока чистим, прижимаем и мелко нарезаем. Мелко нарезаем лук. Добавляем все в томаты. Перец нарезаем кубиками.
- В миску с овощами добавляем пелати, солим и добавляем столовую ложку оливкового масла.
- Вторую ложку масла разогреваем на сковороде и обжариваем смесь 5 – 7 минут. В процессе добавляем щепотку зиры.
- Аккуратно вбиваем на сковородку яйца. Солим и перчим по вкусу и готовим 3 минуты на маленьком огне.
- Разогреваем духовку до 220 градусов и запекаем 3 – 5 минут, в зависимости от готовности яйца вы любите.
Приятного аппетита!