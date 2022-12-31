Шампанское и игристые вина – именно те напитки, с которыми каждый из нас встречает начало Нового года. Усовершенствовать их вкус помогут цитрусовые, а особенно грейпфрут, терпкость которого идеально сочетается с привычными игристыми напитками.

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Рецепт шампанского с грейпфрутом от Клопотенко

Время: 10 минут

Порций: 4

Совершенствуем новогодний напиток / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

1 бутылка шампанского (или любимого игристого вина);

2 грейпфрута;

лед – по желанию.

Приготовление:

Грейпфруты моем, разрезаем пополам и выжимаем из них сок. Разливаем сок по бокалам, он должен занимать примерно треть емкости (можно регулировать пропорции в соответствии со своими предпочтениями). Доливаем в бокалы шампанское. Украшаем их кружочками грейпфрута, можно добавить по кубику льда.

Приятного аппетита!