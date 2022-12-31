Шампанское и игристые вина – именно те напитки, с которыми каждый из нас встречает начало Нового года. Усовершенствовать их вкус помогут цитрусовые, а особенно грейпфрут, терпкость которого идеально сочетается с привычными игристыми напитками.
Актуально Звездные гости и известные бренд-шефы: кто стал первым участником нового кулинарного кастинг-шоу
Рецепт шампанского с грейпфрутом от Клопотенко
Время: 10 минут
Порций: 4
Совершенствуем новогодний напиток / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 1 бутылка шампанского (или любимого игристого вина);
- 2 грейпфрута;
- лед – по желанию.
Приготовление:
- Грейпфруты моем, разрезаем пополам и выжимаем из них сок.
- Разливаем сок по бокалам, он должен занимать примерно треть емкости (можно регулировать пропорции в соответствии со своими предпочтениями).
- Доливаем в бокалы шампанское. Украшаем их кружочками грейпфрута, можно добавить по кубику льда.
Приятного аппетита!