Шампанське та ігристі вина – саме ті напої, з якими кожен із нас зустрічає початок Нового року. Вдосконалити їх смак допоможуть цитрусові, а особливо – грейпфрут, терпкість якого ідеально поєднується зі звичними ігристими напоями.

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Рецепт шампанського з грейпфрутом від Клопотенка

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Вдосконалюємо новорічний напій / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

1 пляшка шампанського (або улюбленого ігристого вина);

2 грейпфрути;

лід – за бажанням.

Приготування:

Грейпфрути миємо, розрізаємо навпіл та вичавлюємо з них сік. Розливаємо сік по келихах, він має займати приблизно третину ємності (можна регулювати пропорції відповідно до своїх вподобань). Доливаємо у келихи шампанське. Прикрашаємо їх кружечками грейпфрута, можна також додати по кубику льоду.

Смачного!