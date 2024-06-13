В 10 раз вкуснее, чем с яблоками: готовим сказочно вкусную шарлотку с черешней

13 июня 2024, 14:20
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Источник:

Shuba

Попробуйте приготовить шарлотку с черешнями, если никогда этого не делали. Она поразит вас вкусом.

Как и яблочная, черешневая шарлотка готовится очень просто. Она вполне может украсить даже праздничный стол.

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Шарлотка с черешнями

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов черешен;
– 200 граммов муки;
– 5 яиц;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной пены.
  2. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Снова хорошо взбейте миксером.
  3. Форму для выпечки смажьте маслом или выстелите пергаментной бумагой. Вылейте туда тесто и положите сверху черешни без косточек.
  4. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Не открывайте духовку первые 20 минут. Проверьте готовность зубочисткой – она должна выйти из шарлотки сухой.
  5. Готовую шарлотку не вынимайте сразу из формы, а дайте ей немного остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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Автор: Ольга Котів