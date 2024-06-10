Печь такие кексы совсем не трудно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Клубничные кексы

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 225 граммов муки;

– 100 граммов масла 73%;

– 175 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 60 миллилитров молока 2,5%;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 200 граммов клубники;

– 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Клубнику помойте, переберите, обсушите и нарежьте. Муку просейте с разрыхлителем, добавьте яйца, молоко, сахар, масло и хорошо перемешайте. Добавьте клубнику и еще раз осторожно перемешайте. В формочки для маффинов положите бумажные капсулы, выложите в них тесто на 2 трети объема. Выпекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

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