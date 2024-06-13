Як і яблучна, черешнева шарлотка готується дуже просто. Вона цілком може прикрасити навіть святковий стіл.
Варто спробувати Їх зметуть зі столу за секунду: готуємо розкішні полуничні кекси
Шарлотка з черешнями
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Збийте яйця із цукром до утворення пишної піни.
- Додайте просіяне борошно та розпушувач. Знову добре збийте міксером.
- Форму для випічки змастіть маслом або вистеліть пергаментним папером. Вилийте туди тісто та покладіть зверху черешні без кісточок.
- Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Не відчиняйте духовку перші 20 хвилин. Перевірте готовність зубочисткою – вона має вийти з шарлотки сухою.
- Готову шарлотку не виймайте одразу з форми, а дайте їй трохи охолонути. Перед подачею посипте цукровою пудрою.