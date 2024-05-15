Такой вкуснятины вы еще не пробовали: рецепт маринада для шашлыка из киви

15 мая 2024, 12:45
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Источник:

Shuba

Рецептов маринада для шашлыка есть множество. Попробуйте приготовить его из киви.

Мясо получится невероятно мягким. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Маринад для шашлыка из киви

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 2 луковицы;
– 2 киви;
– 2 томата;
– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Киви почистьте и мелко нарежьте.
  2. Соедините кусочки свинины и киви, специи, посолите, поперчите и перемешайте. Поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Лук почистьте и нарежьте кольцами шириной 5 миллиметров. Помидоры помойте, обсушите и нарежьте кружочками шириной 1 сантиметр.
  4. Нанижите на шампуры поочередно свинину, лук и помидоры. Жарьте на горячих углях, периодически переворачивая, 20 – 30 минут. Готовый шашлык сразу же подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів