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Стоит попробовать Сочные испанские котлетки: готовим просто по старинному рецепту
Классический маринад для шашлыка – рецепт
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сначала в эмалированную посуду вылейте масло и высыпьте туда специи. Оставьте маринад на 20 минут.
- Тем временем нужно порезать нечищеный лук на крупные кольца. При этом одну луковицу следует мелко накрошить, щедро посолить и бросить в миску к маслу.
- Затем добавьте туда мясо, перемешайте и дайте настояться минимум 2 часа, но можно и больше.