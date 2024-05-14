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Стоит попробовать Сочные испанские котлетки: готовим просто по старинному рецепту

Классический маринад для шашлыка – рецепт

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сначала в эмалированную посуду вылейте масло и высыпьте туда специи. Оставьте маринад на 20 минут.
  2. Тем временем нужно порезать нечищеный лук на крупные кольца. При этом одну луковицу следует мелко накрошить, щедро посолить и бросить в миску к маслу.
  3. Затем добавьте туда мясо, перемешайте и дайте настояться минимум 2 часа, но можно и больше.